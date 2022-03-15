15 Mart 2022 Salı 20:28 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 20:28

Destan 15. bölüm izleyiciye buluştu. Atv'nin Bozdağ Film imzalı dizisi Destan'ın 15. bölümünde Temur, babası Alpagu Han'a önemli bir şey açıklayacağı anda büyük bir sürprizle karşılaşır. Alpagu Han, kimleri kılıçtan geçirecek? Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Destan 15. bölüm izleme sayfası haberimizde. Destan son bölüm full izle 15. Bölüm!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

DESTAN SON BÖLÜM İZLE 15. BÖLÜM (YOUTUBE)

Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinde Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı Akkız'la babasının sarayında ezilen Gök Tegini çolak Batuga'nın hikayesi anlatılıyor.

DESTAN 15. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Destan dizisi 8. bölümüyle Atv'de izleyici karşısına geçti.

Atv'nin sevilen dizisi Destan'ın 15. bölümünde Dağ obasına da çeçek salgını bulaşınca, Akkız ve Batuga obada sıkışıp kalırlar.

Batuga, Batı Gök Kağanlığı'nı işgal edip ülkeyi ikiye bölmek isteyen Balamir'i obadan salmaz ancak Balamir'in ordusu Dağ Obası'na saldırır!

Akkız Balamir'i durdurmak için ne yapacak?

Destan 15. bölümde Batuga ve Akkız, Kün Ata ile birlikte obayı kıran çeçek hastalığına çare aramaya başlarlar.

Ölecekler mi? kalacaklar mı? Belli değilken Çolpan Han, Tılsım Bike'nin emanetlerini Batuga'ya verir.

Batuga, Tılsım'ın savaş urbalarını ve kılıcını Akkız'ın taşımasını ister.

Bu hareket, Akkız ile Batuga'yı iyice yakınlaştırır. Ama en yakınlaştıkları anda, obaya gelen hiç beklenmeyen biri, Akkız'ın doğru bildiği geçmişi hakkında çok şaşırtıcı bir bilgi getirir.

TEMUR'U BEKLEYEN BÜYÜK SÜRPRIZ!

Gerçekleri açıklamak için Alpagu Hanın önüne çıkan Temur büyük bir sürprizle karşılaşır.

Alpagu Han, yanıbaşındaki hainleri öğrenecek mi?