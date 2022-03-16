15 Mart 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Destan, Üç Kız Kardeş, Baba reyting sıralaması

16 Mart 2022 Çarşamba 09:20 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 09:20

15 Mart 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Salı akşamı Show Tv'de Baba, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Star'da Kara Bela (Yerli Sinema), FOX Tv'de Evlilik Hakkında Her Şey, Tv8'de Survivor All Star, Atv'de Destan, TRT1'de Masumlar Apartmanı izleyici karşısına çıktı. Peki Salı reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 15 Mart 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 15 Mart reyting sıralaması

15 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Mart 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Salı akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Salı akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Destan, ikinciliği Üç Kız Kardeş, üçüncülüğü ise Survivor All Star aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Baba yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Destan yer aldı.