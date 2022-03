15 Mart 2022 Salı 16:05 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 16:05

Evlilik Hakkında Her Şey 23. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. FOX Tv'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey 23. bölümde Yıldırım'ın katili Haluk'a suçunu itiraf ettirip cezaevine gönderdikten sonra Azra, tehlikeli bir düğümün tam ortasına doğru ilerlediğinin farkında değildir... Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor.

FOX Tv ekranlarında yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, BBC yapımı The Split'ten uyarlanmıştır.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 23. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 23. son bölümünde Yıldırım'ın katili Haluk'a suçunu itiraf ettirip cezaevine gönderdikten sonra Azra, avukatlığı bırakıp, kafede kurabiye pişirmeye devam etmeye kararlıdır.

Çolpan ise, Azra ile arasının iyice açılması pahasına da olsa onu tekrar işinin başına döndürmek için kolları sıvar.

Fakat bunu başarabilmesi için Efe'nin yardımına ihtiyacı vardır.

Ülkenin en büyük holdinglerinden birini yöneten Ceyhun ve Yasemin Özdemirler çifti ise sürpriz bir taleple Azra ve Efe'nin karşısına çıkarlar.

Basına sızmaması gereken bu gizli davada, Azra ve Efe, kendilerini bir anda davanın merkezinde bulurlar.

Bu zorlu davada Bora ve Sanem'e de büyük görevler düşer.

Haluk'a tuzak kurdukları esnada gerçekleşen yakınlaşma Bora ve Sanem'i ilişkilerinin tanımını sorgulamaya iter.

Zeynep'in duruşma tarihi yaklaştıkça karşı tarafla ipler iyice gerilir.

Çolpan ise Zeynep'i içine zorla düşürüldüğü o cehennem hayatından kurtarmaya kararlıdır. Fakat beklenmedik bir şekilde duruşmasına birkaç saat kala Zeynep kaçırılır.

Azra ise yeni davasını araştırırken, tehlikeli bir düğümün tam ortasına doğru ilerlediğinin farkında değildir...

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'nun uyarladığı, MF Yapım imzalı FOX'un yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey'in Başrollerinde Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Gökçe Eyüboğlu, Tülin Ece ve Sumru Yavrucuk yer alıyor.