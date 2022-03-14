14 Mart 2022 Pazartesi 17:16 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 17:16

Yasak Elma dizisinin yeni bölümü, dizinin takipçileri tarafından merak edildi. Fox TV yayın akışında dizinin yer almamasıyla birlikte 'Yasak Elma yeni bölüm neden yayınlanmadı? Yasak Elma bu akşam yok mu, neden yok? ' soruları gündeme geldi. Diğer yandan yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki Yasak Elma 135. Bölüm ne zaman? İşte yeni bölüm tarihi

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM BU HAFTA YOK MU?

Yasak Elma dizisi bu hafta yeni bölümüyle ekranda yer almayacak. FOX Tv yayın akışında bu akşam Yasak Elma'nın önceki bölüm tekrarı yer alıyor.

Dizinin yönetmeni Ece Erdek Koçoğlu'nun ikinci kez koronaya yakalanmasının ardından sette yeni bir vaka daha çıktı. Dizinin Çağatay'ı Berk Oktay'ın da korona test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Başrol oyuncusunun korona olması dizinin yarın ekrana gelecek yeni bölümünün yetişmemesine neden oldu.

YASAK ELMA 135. BÖLÜM NE ZAMAN?

Yasak Elma yeni bölümüyle 21 Mart'ta FOX Tv'de. Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

YASAK ELMA 135. BÖLÜM FRAGMANI

Yasak Elma'nın 135. yeni bölümünde Handan, Ender ile birlikte Yıldız'a oyun kurar. Çağatay'la Yıldız'ı bir evde buluşacak gibi gösterip Doğan ile aralarını bozmak için yaptıkları plan işe yarayacak mı?

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yasak Elma dizisinin ekrana gelen son bölümünde Kumru'nun annesi Handan gelir gelmez Kumru'nun başına gelenlerden Yıldız'ı sorumlu tutar ve ona savaş açar.

Kumru kendi ayakları üstünde durmaya kararlıdır.

Handan, Yıldız'ı alt etmenin yolunun Ender'den geçtiğini öğrenir...

FOX TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizilerinden Yasak Elma'nın yeni bölümünde Ender, Handan'ın yardım isteğine seve seve cevap verecektir.