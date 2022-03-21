21 Mart 2022 Pazartesi 20:57 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 20:57

Yasak Elma 135. bölümüyle izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Fox Tv'nin entrika kasırgası estiren dizisi Yasak Elma 135. son bölümde Handan, Ender ile birlikte Yıldız'a oyun kurar. Çağatay'la Yıldız'ı bir evde buluşacak gibi gösterip Doğan ile aralarını bozmak için yaptıkları plan işe yarayacak mı? Peki son bölümde neler yaşandı? İşte kaçıranlar için Yasak Elma 135.bölüm İzleme linki ve son bölümde yaşananlar. Yasak Elma 135. bölüm full izle FOX Tv!

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Ece Dizdar, Yasmin Erbil, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 135.Bölüm İzleme linki sizlerle...

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 135. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Yasak Elma, yeni bölümü ile ekrana geldi.

Önceki bölümde Kumru'nun annesi Handan Yıldız'a savaş açmıştı.

Yasak Elma 135. bölümde Handan'ın gelmesiyle Yıldız bir düşman daha kazanmıştır.

Ender ve Handan'ın Doğan ile Yıldız'ı ayırma çalışmaları tüm hızla ilerlerken hiç beklenmeyen biri Yıldız'ın yardımına koşacaktır.

Yasak Elma 135. bölümde Handan Yıldız'a karşı yeni hamlelere girişirken Ender, "Yıldız'ı bana bırak. Onun hakkından ancak ben gelirim" diyerek kendi planını devreye sokar.

Handan, Yıldız ve Çağatay'ı; Çağatay'ın tuttuğu bir aşk yuvasında bastırmak için harekete geçer. Eve giden Yıldız, neyle karşılaşacak?

Yıldız'ın oraya gittiğini gören Doğan, aldatıldığını mı düşünecek?

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Yasak Elma dizisinin önceki bölümünde Kumru'nun annesi Handan gelir gelmez Kumru'nun başına gelenlerden Yıldız'ı sorumlu tutar ve ona savaş açar.

Kumru kendi ayakları üstünde durmaya kararlıdır.

Handan, Yıldız'ı alt etmenin yolunun Ender'den geçtiğini öğrenir...

FOX TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizilerinden Yasak Elma'nın yeni bölümünde Ender, Handan'ın yardım isteğine seve seve karşılık verir.

Yıldız'a para verip gitmesini söyleyen Handan, amacına ulaşamaz.