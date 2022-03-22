21 Mart 2022 Pazartesi reyting sonuçları: Yasak Elma, Alparslan, Üç Kuruş reyting sıralaması

22 Mart 2022 Salı 09:36 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 09:36

21 Mart 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Pazartesi akşamı Kanal D'de O Kuş Buraya Gelecek, FOX Tv'de Yasak Elma, Tv8'de Survivor All Star, Atv'de Adı Sevgi, TRT1'de Alparslan: Büyük Selçuklu ve Show Tv'de Üç Kuruş izleyici karşısına çıktı. Peki Pazartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 21 Mart 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 21 Mart reyting sıralaması

21 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Mart 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Pazartesi akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Pazartesi akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Survivor All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Survivor All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

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