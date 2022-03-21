21 Mart 2022 Pazartesi 23:45 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 23:45

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 18. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğunu anlatan Alparslan Büyük Selçuklu'nun son bölümünde Karmati saldırısı neticesinde ağır yaralanan Nizamülmülk'ün başında bekleyen Akça'nın sırrı şifa olacak mı? İşte Alparslan Büyük Selçuklu 18. bölüm full izleme Youtube bağlantısı ve son bölüm özeti. Selçuklu Alparslan 18. bölüm izleme linki sizlerle...

Başrollerinde Fahriye Evcen, Barış Arduç, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Sarp Levendoğlu'ün yer aldığı, yapımını Akli Film'in üstlendiği TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, 18. bölümüyle ekrana geldi.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 18. BÖLÜM ÖZETİ

Selçuklu Alparslan 18. son bölümde Kurduğu tertiple Büst'e girip Bozan'ın kellesini alarak tahta oturan Alparslan'ın artık Vaspurakan ile arasında hiçbir engel kalmadı.

Alparslan, Vaspurakan hedefleri için neler yapacak?

Alparslan Büyük Selçuklu 18.bölümde Büst'te Çağrı Bey adına hutbe okutup sikke kestiren Alparslan, Yınal ile karşı karşıya gelecek mi? Yınal bu durumdan rahatsızlığını Sultan Tuğrul'a söyleyecek mi?

Karmatilerin yüce natık dediği Bozan'ı öldürüp ablasının öcünü alan Alparslan, obada nasıl karşılanacak?

Karmati saldırısı neticesinde ağır yaralanan Nizamülmülk'ün başında bekleyen Akça'nın sırrı şifa olacak mı?

Şehver'in kendi hatası sebebiyle öldüğünü anlayan Karaca bunu Süleyman'a söyleyecek mi? Süleyman bunu öğrenirse nasıl bir tavır alacak?

Vaspurakan Valisi olan Dukas'ın uygulamaya koyacağı yeni kurallar neticesinde Kekavmenos ve Diyojen farklı yollara başvurmak zorunda kalırken, Alparslan Vaspurakan'ın fethi için yeni planlar yapacak.

Bozan ile iş birliği içerisinde olan Bizans, Bozan'ın ölümünden sonra Selçuklu tehlikesinden kurtulmak için hangi yollara başvuracak?

Selçuklu'nun saldırısını mı bekleyecek, yoksa başka planları mı var?