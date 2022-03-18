18 Mart 2022 Cuma 17:24 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 17:24

Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, 8. bölümüyle ekrana geliyor. Osman Sınav'ın yapımcılığını, Çağatay Tosun'un yönetmenliğini üstlendiği aksiyon ve dram türündeki "Yalnız Kurt" dizisinin 8. bölümünde Altay'ın Nazar'ı kurtarma operasyonu nasıl devam edecek? Sare, Levent'i öldürmüş olmanın hesabını Viking'e nasıl verecek? İşte Yalnız Kurt 8. bölüm izleme sayfası ve yeni bölümde yaşananlar. Yalnız Kurt 8. bölüm izle full hd tek parça!

Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisinin başrollerinde; Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi isimlerin yer alıyor. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

YALNIZ KURT 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yalnız Kurt dizisi, her hafta Cuma günü saat 20.00'de Atv'de...

ALTAY'IN ÖLÜM KALIM MÜCADELESI

Yalnız Kurt dizisinin 8. bölümünde Altay, tutsak olduğu hapishanede ceza olarak girenin canlı çıkamadığı ölüm çukuruna atılmıştır. Altay'ın ölüm çukuruna atıldığını gören Mira oldukça endişelenir.

Nizam ise bu durumdan hoşnut olur. Kendisi için fırsat doğmuştur ve Nazar'ı kurtarmak için planları hazırdır. Altay'ı hapishanede zorlu bir mücadele bekler!

Doğan Rus diplomatla yaptığı anlaşmada sıkıntı yaşar ve onu köşeye sıkıştırmak için B planını devreye sokar.

Yetim Kurtlar'dan aldığı istihbarat ile Viking de Rus diplomatın peşine düşer ve ona ulaşmak için Nizam'dan bilgi alır.

Viking ve Nizam'ın yaptığı bu gizli görüşmeyi ise izleyip kayda geçen birileri vardır. Nizam hangi aşamada devreye girecek?

Başarılı bir operasyonla Rus diplomatı ele geçiren Viking bu hamlesiyle büyük paralar kazanma umudunda olan Doğan'ın elini boş çıkarır. Viking ve Nizam'ı izleyen göz kim?

Doğan, güvenli mekanda sakladığı tutsağını elinden kaçırınca, içerde bir köstebek olduğundan emin olur.

Gündüz, projeye devam edebilmek için titanyum kabloları beklemektedir.

Ulvi ise Yıldırım Projesi'nin yapıldığı yeri bulduğundan emin olmak için titanyum kabloları tedarik etmek zorundadır. Fakat bu sandığı kadar kolay olmaz. Ulvi Paşa titanyum kabloları üzerinden yaptığı hamle ile Yıldırım Projesi'nin yerini bulacak mı?

Altay ölüm çukurundan kurtulabilecek midir? Nazar, Altay çukurdayken nasıl bir yol izleyecek?

Altay'ın Nazar'ı kurtarma operasyonu nasıl devam edecek? Sare, Levent'i öldürmüş olmanın hesabını Viking'e nasıl verecek?

Osman Sınav imzalı atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt dizisinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

YALNIZ KURT DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla ekranlara iddialı bir giriş yapan "Yalnız Kurt" dizisinde Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alıyor.