23 Mart 2022 Çarşamba 10:27 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 10:27

22 Mart reyting sonuçları açıklandı. Salı akşamı televizyonlarda Baba, Üç Kız Kardeş, Destan, Survivor All Star, Olanlar Oldu, Masumlar Apartmanı ve Evlilik Hakkında Her Şey dizisi izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 22 Mart 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 22 Mart reyting sıralaması

22 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

22 Mart 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Üç Kız Kardeş, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü ise Destan aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Üç Kız Kardeş üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber , üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

Destan son bölüm full izle 16. bölüm!

Üç Kız Kardeş 5. bölüm izle!

Alparslan Büyük Selçuklu 18.bölüm izle!

Yasak Elma 135. son bölüm izle!