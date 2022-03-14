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Dizi

Üç Kuruş 18. son bölüm izle tek parça! Üç Kuruş 18. Bölüm full izle!

Üç Kuruş 18. Bölümüyle izleyenleriyle buluştu. Başrollerinde; Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Nursel Köse ve Civan Canova'nın yer aldığı Üç Kuruş 18. bölümde Bir çocuğu olduğunu öğrenen Kartal, evladını görmek için Bahar'ın karşısına çıkıyor. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Üç Kuruş 18 Bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar... Üç Kuruş 18. son Bölüm izle Tek Parça!

14 Mart 2022 Pazartesi 20:45 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 20:45
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Üç Kuruş 18. Bölüm izleyenlerinin karşısına çıktı. Show Tv'de yayınlanan Üç Kuruş'un 18. bölümde Efe'nin İrfan'la karşı karşıya geldiği anlarda ise gerilim yükseldi. İrfan'a silahını doğrultan Efe ne yapacak? Show Tv'nin sevilen dizisi Üç Kuruş 18. Bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. Üç Kuruş 18. Bölüm izle Tek Parça!

ÜÇ KURUŞ 18 BÖLÜM FULL İZLE!

Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Zafer Algöz ve Civan Canova gibi usta isimler yer alıyor.

Üç Kuruş, her Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!

ÜÇ KURUŞ 18. SON BÖLÜM İZLE PUHUTV!

Show Tv'de yayınlanmaya başlayan Üç Kuruş dizisinin 18. bölümü ekrana geldi. Yayınlandığı günden bu yana izleyici tarafından beğenilen Üç Kuruş'un yeni bölümünde Uyandığında başucunda Kartal'ı görünce büyük bir şok yaşayan Efe'nin değişen hayatına dair ilk ipuçlarının veriliyor.

ÜÇ KURUŞ 18. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ay Yapım'ın Pazartesi akşamı Show TV'de başlayan yeni dizisi Üç Kuruş dizisinin ekrana gelen son bölümünde Kartal, mahalleye döndüğünde her şeyin değişmiş olduğunu görür ve sarsılır.

Çıngıraklı artık Şahin'in kontrolündedir. Mahallede istenmediğini gören Kartal, her şeyi geride bırakıp uzaklaşacakken, onu sarsıp kendine getiren Leyla olur.

Bahar'dan bir çocuğu olduğunu öğrenen Kartal, ne pahasına olursa olsun önce kendi evladına kavuşup ardından da ailesini yeniden bir araya getirmek için harekete geçer.

Bu uğurda ilk olarak Efe'nin karşısına çıkar ama Efe'yi hiç beklemediği bir halde bulur.

Kartal, Efe'yi kendine getirmek için büyük bir plan yapar ve Kartal'ın yaptığı bu planda yolu bir kez daha İrfan'la kesişir.

Diğer yandan annesi Aysel'in Leyla ile konuşması dikkat çekti.

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