Üç Kuruş 18. Bölüm izleyenlerinin karşısına çıktı. Show Tv'de yayınlanan Üç Kuruş'un 18. bölümde Efe'nin İrfan'la karşı karşıya geldiği anlarda ise gerilim yükseldi. İrfan'a silahını doğrultan Efe ne yapacak? Show Tv'nin sevilen dizisi Üç Kuruş 18. Bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. Üç Kuruş 18. Bölüm izle Tek Parça!
Üç Kuruş, her Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!
ÜÇ KURUŞ 18. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ay Yapım'ın Pazartesi akşamı Show TV'de başlayan yeni dizisi Üç Kuruş dizisinin ekrana gelen son bölümünde Kartal, mahalleye döndüğünde her şeyin değişmiş olduğunu görür ve sarsılır.
Çıngıraklı artık Şahin'in kontrolündedir. Mahallede istenmediğini gören Kartal, her şeyi geride bırakıp uzaklaşacakken, onu sarsıp kendine getiren Leyla olur.
Bahar'dan bir çocuğu olduğunu öğrenen Kartal, ne pahasına olursa olsun önce kendi evladına kavuşup ardından da ailesini yeniden bir araya getirmek için harekete geçer.
Bu uğurda ilk olarak Efe'nin karşısına çıkar ama Efe'yi hiç beklemediği bir halde bulur.
Kartal, Efe'yi kendine getirmek için büyük bir plan yapar ve Kartal'ın yaptığı bu planda yolu bir kez daha İrfan'la kesişir.
Diğer yandan annesi Aysel'in Leyla ile konuşması dikkat çekti.