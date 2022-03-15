15 Mart 2022 Salı 10:22 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 10:22

14 Mart reyting sonuçları açıklandı. Pazartesi akşamı televizyonlarda Üç Kuruş, Hababam Sınıfı Yaz Oyunları, Survivor All Star, Yasak Elma, Adı Sevgi, Bir Varmış Bir Yokmuş ve Alparslan: Büyük Selçuklu izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 14 Mart 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 14 Mart reyting sıralaması

14 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

14 Mart 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Survivor All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Survivor All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 ESRA EROL'DA ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 UC KURUS SHOW TV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

9 YASAK ELMA (TKR) FOX

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 ESRA EROL'DA ATV

6 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

7 UC KURUS SHOW TV

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 YASAK ELMA (TKR) FOX

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 ESRA EROL'DA ATV

6 UC KURUS SHOW TV

7 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

8 YASAK ELMA (TKR) FOX

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D