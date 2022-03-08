8 Mart 2022 Salı 20:56 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 20:56

Show TV'nin Ay Yapım imzalı heyecanla beklenen dizisi 'Baba' dizisi 4.bölümüyle izleyci karşısına çıktı. Başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı, etkileyici hikayesiyle ekrana gelen Baba 4. bölümde İlhan, Kadir'e "Üç gün içinde bana 40 milyon dolarımı getireceksiniz!" diyerek rest çeker. Kadir bu sorunu nasıl çözecek? Baba 4. bölüm full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor.

BABA 4. BÖLÜM FULL İZLE!

Baba 4. Bölümde Büşra'nın kocası Ahmet'in geldiğini gören Kadir, Emin'e aynı çatıda olmak istemediğini söylerken öfkesine hakim olmakta zorlanır.

BABA DİZİSİ 4. BÖLÜM İZLE (PUHUTV)

Baba 4. bölümde Emin, Servet'ten gece nerede olduğunun hesabını sorarken, bir partide olan Servet babasına ne verecek?

Emin, bütün aileye İstanbul'da istedikleri gibi davranamayacaklarını söyleyerek gözdağı verirken İlhan'ın Büşra'ya hediye alması dikkat çekti.

Kadircan hakkında çıkan haberler ailede gerilime sebep olurken İlhan'ın tuzağına düşen Servet de çekilen fotoğraflarını görünce şoke olur.

Kadir, basına açıklama yaparak ailesini korurken Emin ile Kadir arasındaki otorite savaşı yeniden hissediliyor. Kadir'in "Pencereleri açıyorum!" sözleri üzerine ikili arasındaki dengeler nasıl değişecek?

Baba 4. Bölümde Kadir'in Saruhanlı köşküne gelmesiyle Fazilet Hanım büyük bir sevinç yaşarken Emin'in ortada olmaması ikisini de endişelendirir.

Emin yardım ettiği taksicinin evinde yaralı halde görülürken adı dahil hiçbir şey söyleyememesi gerilimi artırır.

Büşra ve İlhan'ın karşılaşması dikkat çekerken Büşra'nın kocası Ahmet'i evde gören Kadir öfkesine hakim olamıyor.

İlhan, Kadir'e "Üç gün içinde bana 40 milyon dolarımı getireceksiniz!" diyerek rest çeker. Kadir bu sorunu nasıl çözecek?