7 Mart 2022 Pazartesi 20:50 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 20:50

Üç Kuruş 17. Bölüm izleyenlerinin karşısına çıktı. Show Tv'de yayınlanan Üç Kuruş'un 17. bölümde Neriman ve Çetin'in beklenen karşılaşması ise izleyenleri ekran başına kilitledi. Kartal'ın tutuklandığı ve Efe'nin büyük bir şok yaşadığı heyecan dolu bölümde ikilinin başına neler gelecek? Show Tv'nin sevilen dizisi Üç Kuruş 17. Bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. Üç Kuruş 17. Bölüm izle Tek Parça!

ÜÇ KURUŞ 17 BÖLÜM FULL İZLE!

Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse ve Civan Canova gibi usta isimler yer alıyor.

Üç Kuruş, her Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!

ÜÇ KURUŞ 17. BÖLÜM İZLE PUHUTV!

Show Tv'de yayınlanmaya başlayan Üç Kuruş dizisinin 17. bölümü ekrana geldi. Yayınlandığı günden bu yana izleyici tarafından beğenilen Üç Kuruş'un yeni bölümünde Kartal, Baybars'la olan fotoğrafı gördükten sonra Neriman'ı evden kovarken Şahin'in kavga ettiği aksiyon dolu dakikalar gerilimi artırıyor.

ÜÇ KURUŞ 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ay Yapım'ın Pazartesi akşamı Show TV'de başlayan yeni dizisi Üç Kuruş, 17. bölümüyle ekrana geldi.

Üç Kuruş 17. Bölümde Kartal ve Bahar arasındaki çekişme giderek sertleşirken Kartal, hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. Bahar'ın elindeki boşanma kağıdına bakarken fenalaşması ise dikkat çekiyor.

Neriman'ın bir ömür boyu sakladığı sırrının ifşa olmasıyla, Kartal ve Leyla büyük bir şok yaşarlar. Kartal'ın Neriman'a kestiği ceza, Şahin'le Kartal arasında geri dönüşü olmayan savaşın fitilini ateşler.

Efe, Kartal'la beraber Azade, Korkmaz ve Baybars'ı içeri almak için Çetin'den de destek alarak başladığı oyununun sonunu görmeye çok yaklaşır. Çetin annesine kavuşabilmek için Baybars'tan gelen teklife evet dediğinde av ve avcılar yer değiştirir.

Üç Kuruş 17. Bölümde Leyla'nın Efe'ye söylediği "Sen Kartal'la Baybars'ı bir mi tutuyorsun?" sözleri dikkat çekiyor.

Kartal'a kendi mahallesinde silah çekilirken Korkmaz ile aralarındaki gerilim giderek yükseliyor.

Çıngıraklı'da gezen siyah şapkalı gizemli adamın kim olduğu merak konusu olurken Baybars, birini kurban edeceğini söylüyor.

Kartal'ın Şahin'e sert tepki gösterdiği sahnede iki kardeş arasında ipler kopma noktasına geliyor.

Neriman'ı savunmaya çalışan Şahin'e rest çeken Kartal, yıllarca ailesi için verdiği emekten bahsederek ağırlığını ortaya koyuyor. Şahin'in ağır sözleri karşısında öfkesine hakim olamayan Kartal kardeşine tokat atar.

Senaryosunda Damla Serim, Eset Akçilad ve Berrin Tekdemir'in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Mehmet Bozdoğan, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.