8 Mart 2022 Salı 09:30 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 09:30

7 Mart 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Pazartesi akşamı Show Tv'de Üç Kuruş, Kanal D'de Mandıra Filozofu İstanbul, Star'da Evim Sensin, FOX Tv'de Yasak Elma, Tv8'de Survivor All Star, Atv'de Cinayet Süsü, TRT1'de Hıçkırık (Yabancı Sinema) izleyici karşısına çıktı. Peki Pazartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 7 Mart 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 7 Mart reyting sıralaması

7 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Mart 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Pazartesi akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Pazartesi akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Yasak Elma, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü ise Alparslan Büyük Selçuklu aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Yasak Elma, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Survivor yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada ise Yasak Elma yer aldı.

Yasak Elma 134. bölüm izle!

Üç Kuruş 17. Bölüm izle tek parça!

Alparslan Büyük Selçuklu 16.bölüm izle!