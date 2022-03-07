7 Mart 2022 Pazartesi 20:45 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 20:45

Yasak Elma 134. son bölümü izleyenleriyle buluştu. Pazartesi akşamı FOX Tv'de ekrana gelen Yasak Elma 134. bölümde Kumru'nun annesi Handan'ın gelmesi Yıldız'ı endişelendirir. Handan ve Yıldız arasında neler yaşanacak? Denize düşüp yılana sarılan Kumru, annesi dışında kimden destek alacak? Yasak Elma 134. Bölüm Full İzleme linki ve son bölüm özeti haberimizde.

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 134.Bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 134. SON BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 134. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yasak Elma dizisinin ekrana gelen son bölümünde Kumru'nun annesi Handan gelir gelmez Kumru'nun başına gelenlerden Yıldız'ı sorumlu tutar ve ona savaş açar.

Kumru kendi ayakları üstünde durmaya kararlıdır.

Handan, Yıldız'ı alt etmenin yolunun Ender'den geçtiğini öğrenir...

FOX TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizilerinden Yasak Elma'nın yeni bölümünde Ender, Handan'ın yardım isteğine seve seve cevap verecektir. Ender ve Handan, Yıldız'a ne yapacak?

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Kumru kendi ayakları üstünde durmaya karar vererek, Ezgi'nin evinde yaşamaya başlar.

Yıldız ise Doğan'ın gözüne girebilmek için Kumru'yu eve döndüren kişi olmak istiyordur.

Ender ve Çağatay, Doğan ve Yıldız'ı ayırmak için ellerinden geleni yaparlarken, beklenmeyen misafir Handan gelir...

Yasak Elma Kumru'nun annesi Handan (Şebnem Dönmez) kimdir?