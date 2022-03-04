4 Mart 2022 Cuma 20:57 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 20:57

Aşk Mantık İntikam dizisi 35. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. FOX Tv'de yayınlanan dizi, Kore yapımı Cunning Single Lady dizisinden uyarlanmıştır. Aşk Mantık İntikam 35. son bölümde Ozan Esra'nın, kendisine savunma şansı bile vermeden boşanma protokolü hazırlatmasına kırılmıştır. Esra'ya protokolü avukatına inceletip imzalayacağını söyler. Esra ve Ozan boşanacak mı? Aşk Mantık İntikam 35. bölümü full izleme sayfasına haberimizdeki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Yapımını No: 9 Productions'un üstlendiği Aşk Mantık İntikam dizisinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenirken senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 35. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aşk Mantık İntikam 35. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitlendi.

FOX Tv'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'ın son bölümünde Ozan Esra'nın, kendisine savunma şansı bile vermeden boşanma protokolü hazırlatmasına kırılmıştır.

Esra'ya protokolü avukatına inceletip imzalayacağını söyler. İpler iyice kopma aşamasına gelmiştir.

Musa ve Zeyno bu durumu fark edip, müdahale ederler.

Onları balayını geçirmek için gittikleri romantik dağ evine çağırıp sorunlarını konuşmaları için orada mahsur bırakırlar.

Birbirlerine kırgın olan Ozan ve Esra gururlarını aşıp aşklarına teslim olabilecek midir? Yoksa bu yolun sonu ilk evliliklerinde olduğu gibi mahkemede mi bitecektir?