3 Mart 2022 Perşembe 20:51 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 20:51

Camdaki Kız 33. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Camdaki Kız'ın 33. son bölümde Nalan Gerçeklerle Yüzleşen Nalan, Alp'in Cana ve Sedat ile ilgili söylediklerinden sonra tüm Koroğlu ailesine ateş püskürür. Nalan Sedat'tan boşanacak mı? Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız son bölüm izleme sayfası haberimizde yer alıyor. Camdaki Kız 33. son bölüm full izle YouTube!

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız'ın son bölümünde Nalan bebeğini kaybetme riskiyle karşı karşıya... Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ 31. BÖLÜM ÖZETİ

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 33. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Nalan, Alp'in Cana ve Sedat ile ilgili söylediklerinden sonra Sedat'a hesap sormak için soluğu otelde alır. Nalan, duyduklarından sonra Sedat'a tokatlı bir tepki gösterir.

NALAN, CANA ILE ILGILI SÖYLEDIKLERIYLE KOROĞLU AILESINI ŞOKE EDIYOR!

Camdaki Kız 33. bölümde Nalan, Cana ile Sedat'ın ilişkisini öğrendikten sonra önemli bir adım atar.

Sedat'ın ailesiyle yemekteyken bu ilişki ile ilgili onlara sert bir tepki gösterir.

Cana'yı bildikleri halde, aynı ortamda kendisinin de olmasından dolayı onlara beklemedikleri sözler sarf eder.

NALAN BEBEĞINI KAYBEDECEK Mİ?

Nalan, Sedat'a karşı artık daha sert davranmaktadır. Sedat ise garip bir şekilde Nalan'ı kıskanmaya başlar.

Ancak yaşanan kötü bir durum Nalan'ı büyük bir tehlike ile karşı kaşıya getirir.

Nalan bebeğini kaybetmekten çok korkmaktadır. Hayri apar topar Nalan'ı hastaneye yetiştirir fakat Nalan'ın kanaması vardır. Nalan'ın bebeğine ne olacak?

Bu görüşmeden sonra Feride'nin Sedat için başka planları olacaktır. Otel için yaptığı çalışmaları çok beğenilen Pera, Muzo ile bir kahve içmeyi başarır.

Rafet, Pervin'in hediyesinden sonra geçmişin acı-tatlı hatıralarına savrulur.

Nalan ve bebek için endişelenen Feride, Alp'e gözdağı vermek üzere onu ofisinde ziyaret eder.

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D'de...