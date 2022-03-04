4 Mart 2022 Cuma 09:34 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 09:34

3 Mart 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Perşembe akşamı Show Tv'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Camdaki Kız, Star'da Mutlu Canavar Ailesi, FOX Tv'de Mahkum, Tv8'de Survivor All Star, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, TRT1'de Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı izleyici karşısına çıktı. Peki Perşembe reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 3 Mart 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 3 Mart reyting sıralaması

3 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Mart 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Perşembe akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Perşembe akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total'de 1.sırada Fox TV'de yayınlanan "Mahkum" 2. sırada ATV'de ekrana gelen "Bir Zamanlar Çukurova", 3.sırada Kanal D'de izleyiciyle buluşan "Camdaki Kız" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Camdaki Kız", 2.sırada "Mahkum" 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.