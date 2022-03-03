3 Mart 2022 Perşembe 20:48 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 20:48

FOX Tv'nin yeni dizisi Mahkum, 12. bölümüyle izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. FOX'ta ekrana gelen Mahkum, 'Innocent Defendant' dizisinden uyarlanmıştır. Mahkum'un 12. bölümünde Fırat olay gecesini hatırlamak için hafızasını zorlar. Fırat bıçağı alıp, özgürlüğüne kavuşabilecek midir? Mahkum 12.bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Mahkum 12. Bölüm full izle!

'Innocent Defendant' dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelen Mahkum dizisinin yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor. Peki Mahkum 12. Bölümde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti

MAHKUM 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mahkum dizisinin ekrana gelen son bölümünde Fırat'ın ve arkadaşlarının firarı, Barış'ın kurduğu tüm düzenin alt üst olmasına neden olacaktır.

İçeride kontrol altında tuttuğu Fırat, şimdi her an cinayet bıçağını bulup Barış'ın sonunu getirebilir.

Artık şehrin sokaklarında gezen düşmanının yanında bir de köstebek meselesi Barış'ı zora sokar. Barış kılığında müebbetlik katil, Savaş kılığında ölüm cezası olan köstebektir. Bu girdaptan kurtulmak için feda edecek bir kurban seçmek zorunda kalır.

Büyük firar planıyla cezaevinden kaçan Fırat ve arkadaşları, kendilerini güvene aldıktan sonra harekete geçerler. Amaç cinayetin işlendiği gerçek bıçağı bulmaktır.

Zihninin karanlıklarında yolculuğa çıkan Fırat, hiç beklemediği bir yerde bulur kendini.

Bıçağı alıp, özgürlüğüne kavuşabilecek midir?