2 Mart 2022 Çarşamba 20:23 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 20:23

Oğlum, 4. Bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Show Tv'de yayınlanan Oğlum dizisinin 4. bölümünde Melike'nin Zeynep'le konuşmak isterken söylediği "Benim oğlumu o çocuk öldürmedi, benim oğlumu siz öldürdünüz!" sözü damga vurdu. Efe'nin cezaevine gönderildiği anlar ise izleyenleri duygulandırdı. Oğlum 4. Bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor.

Oğlum dizisinde bir çocuğun kaybolmasıyla birlikte yaşanan acı bir olay ve sonrasında 2 ailenin yaşadıkları ele alınıyor. Oğlum 4. Bölümde Kaan'ın kaybından sonra derinden sarsılan Melike ve İlyas arasında gerilim yükselirken Melike'ninsözleri üzerine İlyas'ın yaşadığı öfke patlaması akıllarasorusunu getirdi.

OĞLUM 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Oğlum 4. Bölümde Efe'nin cezaevine gönderildiği anlarda küçük çocuğun tedirgin halleri dikkat çekerken yanına gelen diğer çocukların ona nasıl davranacağı merakla bekleniyor.

Efe'nin avukatı İlyas'la görüşerek sus payı teklif ederken İlyas öfkeden çıldırıyor.

Melike, Zeynep'in kapısına giderek konuşmak isterken "Benim oğlumu o çocuk öldürmedi, benim oğlumu siz öldürdünüz!" sözleriyle herkesi şoke etti.

Oğlum dizisinin 4. Bölümünde Efe'nin anne ve babasının röportajını izlemesinin ardından yaşanan acı olayı tekrar itiraf etmesi olayların seyrini değiştirir.

Artan sosyal baskıyla beraber ticari itibarı zarar gören Tuğrul yeni planlar yaparken, Zeynep oğluyla bağ kurmanın yollarını arar.

Bu sırada röportajı izleyen Melike, Zeynep ile konuşmak ister ve Zeynep'in kapısına dayanır.

Bir taraftan oğullarının acısı ile baş etmeye çalışan Özyürek ailesi diğer taraftan yaşanılan olayların etkisiyle bir iç hesaplaşmanın içine düşer.

Bir arada olmak artık hiç kimse için kolay değildir.

EFE İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Efe, İlyas ile ormanda karşılaşmalarının ardından büyük bir korku yaşarken karakolun önünde babasıyla karşılaştı. Küçük çocuk koşarak babasına sarılırken tam o sırada karakola getirilen İlyas da bu anlara şahit oldu.

Tuğrul'la karşı karşıya gelen İlyas'ın çaresizliği yüreklere dokundu. Efe'nin olay yerinde yaşadıklarını öğrenen Tuğrul, polisleri suçlayıp şikayetçi olacağını söylerken Sedat'tan karşı hamle geldi. Sedat, kanlı gömleği Zeynep'in teslim ettiğini söyledi ve Tuğrul'un ifadesini aldı.

Tuğrul, tüm suçu karısının üstüne atarak Zeynep'in yalan söylediğini iddia etti. Yaşadığı korkuyu üzerinden atamayan Efe ise Kaan'ı öldürmediğini söyleyerek ifadesini değiştirdi.