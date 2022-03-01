1 Mart 2022 Salı 20:25 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 20:25

Kanal D'nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş, 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan dizi, Türkan, Dönüş ve Derya kardeşlerin hikayelerini ekrana taşıyor. Sadık ve Nesrin, kızları hakkındaki gerçeği öğrenebilecekler mi? Yoksa yine Rüçhan Korman'ın yeni bir planıyla mı yüzleşecekler? Üç Kız Kardeş 2. Bölümü full izlemek için haberimizdeki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Üç Kız Kardeş 2. bölüm izle tek parça!

Üç Kız Kardeş, 2. bölümüyle izleyici karşısına geçti. İlk bölümü ile izleyicinin beğenisini kazanan dizi her hafta salı akşamı ekrana gelecek. Üç Kız Kardeş, yeni bölümleri ile her Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

ÜÇ KIZ KARDEŞ 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımı Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan Üç Kız Kardeş'in yeni bölüm özeti şöyle;

Düğünden hemen sonra evden ayrılan Somer eve döndüğü zaman, Türkan'ı yaralanmış bir şekilde evde bulur ve hemen hastaneye götürür.

Ancak hastanede onları hiç beklemedikleri bir sürpriz karşılar. Dönüş'ün sınavda yaşadıkları yüzünden hastanelik olması iki kardeşi aynı anda hastaneye düşürür.

Türkan'ın başından ayrılamayan Somer, Mine ve Türkan arasında iyiden iyiye gerilmektedir. Bu durum Mine ile arasının açılmasına sebep olur ve Somer geri dönüşü olmayan bir hata yapar. Bu hatanın bedeli ise herkes için ağır olacaktır.

Üç Kız Kardeş 2. bölümde Derya ablalarının evliliği ile ilgili şüphelerinin peşine takılır. Hastanede Türkan'la karşılaşan Serdar, Derya'ya Türkan'ın durumunu anlatınca parçaları birleştiren Derya, ablasıyla ilgili kaygılarının doğru olduğu ortaya çıkar.

Nesrin ve Derya arasındaki gerilim tırmanırken Derya bildiği her şeyi söyler. Artık Kalender ailesi için cehennemin kapıları açılmıştır.

Sadık ve Nesrin, kızları hakkındaki gerçeği öğrenebilecekler mi? Yoksa yine Rüçhan Korman'ın yeni bir planıyla mı yüzleşecekler?

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır.