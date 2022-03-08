8 Mart 2022 Salı 21:08 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 21:08

Üç Kız Kardeş dizisi 3. Bölümüyle Kanal D'de izleyenleriyle buluştu. Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan dizi Üç Kız Kardeş 3. bölümde Sadık, biricik kızı Türkan'ın mutlu olmadığını hisseder. Türkan, evliliğindeki büyük krizi babasına itiraf edecek mi? Üç Kız Kardeş 3. Bölüm full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 3. BÖLÜM İZLE

Üç Kız Kardeş, 3. bölümüyle izleyici karşısına geçti. İclal Aydın'ın romanından uyarlanan dizinin yönetmenliğini Eda Teksöz üstlenirken, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan kaleme alıyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 3. BÖLÜM FULL İZLE (YOUTUBE)

Üç Kız Kardeş, yeni bölümleri ile her Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

ÜÇ KIZ KARDEŞ 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımı Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş 3. bölümüyle ekrana geldi.

Türkan için endişelenen Kalender ailesi Rüçhan ile karşı karşıya gelir.

Türkan'ın hastaneye götürüldüğünü öğrenen Kalender ailesi büyük bir telaşla kızlarının evine giderler. Ama ne Türkan'ı bulabilirler ne de Türkan'ın kurulu bir düzeni kalmıştır.

Somer annesinin Türkan'ı düşürdüğü durumlardan rahatsız olsa da onu bir süre daha bu evliliği sürdürmek zorunda olduklarına ikna etmeye çalışır.

Fatih'in gelişi Kalender ailesini huzursuz etmiştir ve Sadık ile Nesrin'i kızlarını ondan nasıl koruyacakları konusunda karşı karşıya getirir.

Türkan yaşadığı zorluklarla tek başına mücadele etmekten yoruluyor ve Somer'den yardım istiyor! Peki Somer, Türkan'ın bu isteği karşısında nasıl bir hamle yapacak?

Derya ve Dönüş içinde sonradan çıkıp gelen Fatih amca merak konusudur.

Rüçhan, Mine yüzünden Somer'le savaşırken, Türkan ve ailesini sakin tutmayı başarır. Ancak Mine'nin Somer'e baskıları giderek artar. Türkan'ı ve Somer'i çok zor günler beklemektedir.

TÜRKAN BABASINA GERÇEKLERI ANLATACAK MI?

Üç Kız Kardeş 3. bölümde Kızların başında kavak yelleri eserken Türkan, Somer'in söyledikleri sonrasında yıkılmıştır.

Derdini kimseye anlatmadığı için içten içe yalnızlıkla da savaşmaktadır. Babası ise kızında bir değişiklik olduğunu anlar.

Sadık, biricik kızı Türkan'ın mutlu olmadığını hisseder. Türkan'ı karşısına alan merhametli ve ince düşünceli baba Türkan'a mutsuz olduğunda geri dönebileceği bir evi olduğunu hatırlatır. Türkan, babasının bu duygusal konuşması karşısında gerçekleri itiraf edecek mi?