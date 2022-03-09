8 Mart 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Üç Kız Kardeş, Baba, Destan reyting sıralaması

9 Mart 2022 Çarşamba 09:17 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 09:17

8 Mart 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Salı akşamı Show Tv'de Baba, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Star'da Eyvah Eyvah 2, FOX Tv'de Evlilik Hakkında Her Şey, Tv8'de Survivor All Star, Atv'de Destan, TRT1'de Masumlar Apartmanı izleyici karşısına çıktı. Peki Salı reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 8 Mart 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 8 Mart reyting sıralaması

8 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Mart 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Salı akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Salı akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total'de 1.sırada ATV'de yayınlanan "Destan" 2. sırada TV8'de ekrana gelen "Survivor All Star", 3.sırada Kanal D'de izleyiciyle buluşan "Üç Kız Kardeş" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Survivor All Star", 2.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" 3.sırada Show TV'de yayınlanan "Baba" yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Destan dizisi yer aldı.

Üç Kız Kardeş 3.bölüm izle!

Baba 4. Bölüm full izle!

Destan 14. bölüm full izle!