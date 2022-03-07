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Kültür Sanat

Sen yaşamaya bak fragmanı yayınlandı! Sen yaşamaya bak konusu nedir?

Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Netflix'in yeni yerli filmi 'Sen Yaşamaya Bak'tan ilk fragman yayınlandı. Netflix'te yayınlanacak olan filmin yapımcılığını TAFF Yapım'ın üstleniyor. Peki Sen yaşamaya bak konusu nedir? İşte başrollerinde Aslı Enver ile Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Sen yaşamaya bak filminin fragmanı

7 Mart 2022 Pazartesi 17:43 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 17:43
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Sen Yaşamaya Bak filminden ilk fragman yayınlandı. Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerinde olduğu Sen Yaşamaya Bak filminin Yönetmen koltuğunda Ketche'nin otururken, filmin senaryosunu "İlk ve Son", "Yarım Kalan Aşklar" gibi BluTV dizilere imza atan Hakan Bonomo kaleme alındı. Peki Sen yaşamaya bak konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Sen yaşamaya bak filminden ilk fragman

SEN YAŞAMAYA BAK FRAGMAN

Yapımcılığını TAFF Yapım'ın üstlendiği ve başrollerinde Aslı Enver ile Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı yeni yerli filmi "Sen Yaşamaya Bak" filminden ilk fragman yayınlandı.

SEN YAŞAMAYA BAK NE ZAMAN YAYINLANACAK?

"Sen Yaşamaya Bak", 21 Mart'ta Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

SEN YAŞAMAYA BAK KONUSU NEDIR?

Bekar bir anne olan Melisa, oğlu Can'ı tek başına büyüten güçlü bir kadındır. Ancak aldığı bir haber hayatının dengesini bozar.

Melisa, hasta olduğunu ve çok az ömrü kaldığını öğrenir. Peki hayatının son günlerinde ayaklarını yerden kesecek bir aşk yaşayarak, Can'ı emanet edebileceği birini bulabilecek midir?

Kaan Urgancıoğlu kimdir? Kaan Urgancıoğlu evli mi, eşi kim?

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