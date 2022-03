7 Mart 2022 Pazartesi 17:43 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 17:43

Kaan Urgancıoğlu kimdir? Yargı dizisinin başrol oyuncularından Kaan Urgancıoğlu, oyunculuğuyla son döneme damgasını vuran isimler arasında yer alıyor. Başarılı oyuncu, Kara Sevda dizisindeki Emir Kozcuoğlu rolüyle 2015'te Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri'nde En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne değer bulundu. Peki Kaan Urgancıoğlu evli mi? İşte Kaan Urgancıoğlu hakkında merak edilenler...

KAAN URGANCIOĞLU KIMDIR?

Kaan Urgancıoğlu 1981'de Aydın'da doğdu. Baba tarafı İzmir, Tireli, anne tarafı Suriye ve Arnavut kökenli olan Urgancıoğlu, Ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji'nde, liseyi ise Özel İzmir Amerikan Koleji'nde bitirdi.

Kaan Urgancıoğlu, Yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü'nde 2007 yılında tamamladı. Öğrenciliği sırasında Karaoğlan ve Kampüsistan dizilerinde başrol oynayarak oyunculuğa başladı. İlk sinema filmi Ispanaktan Nağmeler (2005) idi.

Yükseköğrenimini tamamladıktan sonra New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Çetin Sarıkartal'ın yönettiği Ara adlı tiyatro oyununda rol aldı.

Kaan Urgancıoğlu, Kara Sevda dizisindeki Emir Kozcuoğlu rolüyle 2015'te Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri'nde En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne değer bulundu.

KAAN URGANCIOĞLU EVLİ Mİ?

Kaan Urgancıoğlu'nun evli olup olmadığı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Kaan Urgancıoğlu bekar. Kaan Urgancıoğlu, uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan; Kiralık Aşk, 4N1K ve Söz dizilerinde rol alan Zeynep Oymak ile beraber.

Kaan Urgancıoğlu'nun, 2016 yılındayken iki yıldır birlikte olduğu Zeynep Oymak ile evlilik kararı aldığı iddia edilmişti.



2017 yılının yazı için evlilik hazırlıkları yapan çift, daha sonra bu kararından vazgeçti.



KAAN URGANCIOĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2005 Ispanaktan Nağmeler

2006 İlk Aşk Arif Ege

2007 Son Ders: Aşk ve Üniversite Ulaş Atilla

2009 Büşra Titrek

2010 Peşpeşe Harun

2014 Panzehir

2015 Uzaklarda Arama Tayfun

2022 Servet Operasyonu Casa

2002 Karaoğlan Karaoğlan Kanal D

2003 Kampüsistan Tolga Kanal D

2004 Avrupa Yakası Demir atv

2005 Yeniden Çalıkuşu Ali Star TV

Sessiz Gece Anıl Show TV

Seni Çok Özledim Ateş Erturç Kanal D

2006 Ah Polis Olsam Komiser Yardımcısı Nezih Kanal D

2006 Azap Yolu Yiğit atv

2007 Tutsak Mehmet FOX

2008 Limon Ağacı Kaan atv

2009 Ayrılık Deniz TRT 1

2010 Canım Ailem Talat atv

2010 Düriye'nin Güğümleri Ümit Star TV

2011 Bir Ömür Yetmez Eren Star TV

Leyla ile Mecnun Berkcan TRT 1

2012 Düşman Kardeşler Mehmet Show TV

Son Tayfun atv

Acayip Hikayeler Alper Star TV

2013 A.Ş.K. Can Kanal D

2014-2015 Filinta Otto Petrovic TRT 1

2015-2017 Kara Sevda Emir Kozcuoğlu Star TV

2021-2022 Yargı Ilgaz Kaya Kanal D

2020-2021 Aşk 101 Kemal Netflix

2022 Sen Yaşamaya Bak Fırat Netflix

