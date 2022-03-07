Kaan Urgancıoğlu kimdir? Yargı dizisinin başrol oyuncularından Kaan Urgancıoğlu, oyunculuğuyla son döneme damgasını vuran isimler arasında yer alıyor. Başarılı oyuncu, Kara Sevda dizisindeki Emir Kozcuoğlu rolüyle 2015'te Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri'nde En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne değer bulundu. Peki Kaan Urgancıoğlu evli mi? İşte Kaan Urgancıoğlu hakkında merak edilenler...
KAAN URGANCIOĞLU KIMDIR?
Kaan Urgancıoğlu 1981'de Aydın'da doğdu. Baba tarafı İzmir, Tireli, anne tarafı Suriye ve Arnavut kökenli olan Urgancıoğlu, Ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji'nde, liseyi ise Özel İzmir Amerikan Koleji'nde bitirdi.
Kaan Urgancıoğlu, Yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü'nde 2007 yılında tamamladı. Öğrenciliği sırasında Karaoğlan ve Kampüsistan dizilerinde başrol oynayarak oyunculuğa başladı. İlk sinema filmi Ispanaktan Nağmeler (2005) idi.
Yükseköğrenimini tamamladıktan sonra New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Çetin Sarıkartal'ın yönettiği Ara adlı tiyatro oyununda rol aldı.
Kaan Urgancıoğlu, Kara Sevda dizisindeki Emir Kozcuoğlu rolüyle 2015'te Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri'nde En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne değer bulundu.
KAAN URGANCIOĞLU EVLİ Mİ?
Kaan Urgancıoğlu'nun evli olup olmadığı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Kaan Urgancıoğlu bekar. Kaan Urgancıoğlu, uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan; Kiralık Aşk, 4N1K ve Söz dizilerinde rol alan Zeynep Oymak ile beraber.
Kaan Urgancıoğlu'nun, 2016 yılındayken iki yıldır birlikte olduğu Zeynep Oymak ile evlilik kararı aldığı iddia edilmişti.
2017 yılının yazı için evlilik hazırlıkları yapan çift, daha sonra bu kararından vazgeçti.
KAAN URGANCIOĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
2005 Ispanaktan Nağmeler
2006 İlk Aşk Arif Ege
2007 Son Ders: Aşk ve Üniversite Ulaş Atilla
2009 Büşra Titrek
2010 Peşpeşe Harun
2014 Panzehir
2015 Uzaklarda Arama Tayfun
2022 Servet Operasyonu Casa
2002 Karaoğlan Karaoğlan Kanal D
2003 Kampüsistan Tolga Kanal D
2004 Avrupa Yakası Demir atv
2005 Yeniden Çalıkuşu Ali Star TV
Sessiz Gece Anıl Show TV
Seni Çok Özledim Ateş Erturç Kanal D
2006 Ah Polis Olsam Komiser Yardımcısı Nezih Kanal D
2006 Azap Yolu Yiğit atv
2007 Tutsak Mehmet FOX
2008 Limon Ağacı Kaan atv
2009 Ayrılık Deniz TRT 1
2010 Canım Ailem Talat atv
2010 Düriye'nin Güğümleri Ümit Star TV
2011 Bir Ömür Yetmez Eren Star TV
Leyla ile Mecnun Berkcan TRT 1
2012 Düşman Kardeşler Mehmet Show TV
Son Tayfun atv
Acayip Hikayeler Alper Star TV
2013 A.Ş.K. Can Kanal D
2014-2015 Filinta Otto Petrovic TRT 1
2015-2017 Kara Sevda Emir Kozcuoğlu Star TV
2021-2022 Yargı Ilgaz Kaya Kanal D
2020-2021 Aşk 101 Kemal Netflix
2022 Sen Yaşamaya Bak Fırat Netflix