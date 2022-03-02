2 Mart 2022 Çarşamba 20:51 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 20:51

Sadakatsiz 51. bölümüyle izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz son bölümde Hastanede yaşadığı problem karşısında gerçeği ortaya çıkarmaya kararlı olan Asya'nın hamlesi, herkesi ters köşeye düşürür. Bu olay Aras ve Asya arasında yeni sorunların başlangıcı mı olacak? İşte Sadakatsiz son bölümü kaçıranlar için Sadakatsiz 51.bölüm full izleme linki.

Sadakatsiz 51. bölümü izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin 51. Bölümünde Aras'la çıktığı yolda beklediğinden çok daha büyük engellerle karşı karşıya kalan Asya'nın son kararı ne olacak? Sadakatsiz 51.bölüm full izle!

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de..

SADAKATSİZ 51.BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, her çarşamba akşamı ekrana gelen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a, Melis Sezen ve Berkay Ateş' in eşlik ettiği dizisi Sadakatsiz yeni bölümü ile ekrana geldi.

Dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünün konusu ise şöyle;

Hastanede yaşadığı problem karşısında gerçeği ortaya çıkarmaya kararlı olan Asya'nın hamlesi, herkesi ters köşeye düşürür.

Asya'nın aklına soktuğu şüphe Derin'i Volkan ile yüzleşmeye iterken, Gönül Asya'nın gidişine engel olmaya yine de kararlıdır. Ceren konusunda köşeye sıkışan Selçuk, Nil ile mutlu olabileceği bir çare arar.

ASYA'YI YINE ZOR GÜNLER BEKLIYOR!

Asya, Haluk ve Aras arasında geçenlerin detaylarını öğreniyor. Haluk'un ölümüne Aras'ın sebep olma ihtimali ise dengeleri değiştiriyor.

Asya, Aras'ın bu sorumsuz davranışı karşısında ne yapacak? Onunla olan ilişkisini yeniden gözden geçirecek mi? Yoksa bu olay Aras ve Asya arasında yeni sorunların başlangıcı mı olacak?

Aras'la çıktığı yolda beklediğinden çok daha büyük engellerle karşı karşıya kalan Asya'nın son kararı ne olacaktır?

ASYA, ALI KONUSUNDA DERIN ILE BÜYÜK BIR SORUN YAŞIYOR!

Asya, Volkan'ın evine oğlu Ali'yi görmek için gelmiştir. Derin ise, Asya'nın da içinde olduğu aile fotoğrafını gördükten sonra ona bilenmiştir.

Ali'nin onun oğlu olması sebebiyle ilgisini bir anda Ali'den kesmiştir. Bu yüzden, Asya'nın Ali konusunda sorduğu soruyu sert bir şekilde yanıtlar. Bu arada Volkan, Asya'ya şaşırtan bir bilgi verir.

Derin'in tavrı Ali'yi babasıyla kalmak konusunda daha da güç bir duruma sokarken, yaşadığı bambaşka bir olay dengeleri bir kez daha değiştirir.