3 Mart 2022 Perşembe 08:59 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 08:59

2 Mart 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Çarşamba akşamı Show Tv'de Oğlum, Kanal D'de Sadakatsiz, Star'da Organize İşler 2: Sazan Sarmalı, FOX Tv'de Son Nefesime Kadar, Tv8'de Survivor All Star, Atv'de Kuruluş Osman, TRT1'de Sultan (Yabancı Sinema) izleyici karşısına çıktı. Peki Çarşamba reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 2 Mart 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 2 Mart reyting sıralaması

2 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Mart 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total'de 1.sırada Fox TV'de yayınlanan "Mahkum" 2. sırada ATV'de ekrana gelen "Bir Zamanlar Çukurova", 3.sırada Kanal D'de izleyiciyle buluşan "Camdaki Kız" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Camdaki Kız", 2.sırada "Mahkum" 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.

2 Mart 2022 Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Kuruluş Osman 84. son bölüm izle!

Sadakatsiz 51. bölüm full izle!

Oğlum 4. Bölüm izle!