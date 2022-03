1 Mart 2022 Salı 20:44 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 20:44

Evlilik Hakkında Her Şey 21. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. FOX Tv'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey 21. bölümde Haluk, Yıldırım'ın anılarıyla yaşamaya devam eden Azra'yı ziyaret eder ve onu bir sene önce intihar ederek ölen karısı Buket'e ithaf ettiği kitabının tanıtım gecesine davet eder. Azra'yı orada bekleyen büyük sürpriz ne? Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor.

FOX Tv ekranlarında yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, BBC yapımı The Split'ten uyarlanmıştır.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 21. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 21. yeni bölümünde Yıldırım'ın ölümünün üzerinden bir sene geçmiş olmasına rağmen Azra acısını ilk günkü gibi yaşamaya devam etmektedir.

Yıldırım'ın ölümünden kendisini ve Çolpan'ı sorumlu tutan Azra, avukatlığı bırakmış Güneş'in kafesinde çalışmaya başlamıştır.

Herkes Azra'nın yeniden yaşama dönmesi için çaba gösterse de Azra için bu hiç kolay olmayacaktır. Artık ne hayata ne de mesleğine karşı bir heyecan duygusu yoktur içinde.

Arsen Hukuk'la yolları ayıran Çolpan, Erman'la karşı karşıya geldikleri yeni bir dava ile rekabetine kaldığı yerden devam edecektir.

Geçen bir sene zarfında Sanem ve Bora arasındaki ilişkinin boyutu da değişmiştir.

Aralarındaki yakınlığı fark eden Deniz ikisinin neler karıştırdığını öğrenmek için peşlerine düşer.

Haluk, Yıldırım'ın anılarıyla yaşamaya devam eden Azra'yı ziyaret eder ve onu bir sene önce intihar ederek ölen karısı Buket'e ithaf ettiği kitabının tanıtım gecesine davet eder.

Başta bu davete sıcak bakmayan Azra, Haluk'un samimiyetinden şüphe edeceği bir şey fark eder. Böylece davete katılmayı kabul eden Azra'yı orada büyük bir sürpriz beklemektedir.

Haluk'un maskesini düşürmek için davete bomba gibi bir giriş yapan avukat Efe Avcı; geceye damgasını vuracaktır.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'nun uyarladığı, MF Yapım imzalı FOX'un yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey'in Başrollerinde Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Gökçe Eyüboğlu, Tülin Ece ve Sumru Yavrucuk yer alıyor.