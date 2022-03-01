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Dizi

Baba 3. bölüm full izle! Baba 3. Bölüm izle Puhu Tv tek parça!

Baba 3. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Haluk Bilginer, Haluk Bilginer, Ayda Aksel, Tolga Sarıtaş, Hakan Kurtaş ve Özge Yağız'ın yer aldığı Baba dizisinin 3. bölümünde İlhan, Saruhanlı ailesinin fertlerini yakından tanımak için harekete geçer. İlhan'ın babasına yaptığı saygısızlığı öğrenen Kadir'in gözü hiçbir şeyi görmez olur. İşte Baba 3. Bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar... Baba 3. Bölüm full izle Puhu Tv tek parça!

1 Mart 2022 Salı 15:08 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 15:08
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Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Baba, 3. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı, etkileyici hikayesiyle ekrana gelen Baba 3. bölümde Kadir, İstanbul'daki hayatına ilk adımını atar ve kendini bir krizin içinde bulur. Kadir, bu düzene nasıl ayak uyduracak? PuhuTv ve Show Tv üzerinden Baba 3. bölüm full izleme bağlantıları haberimizde yer alıyor.

BABA 3. BÖLÜM İZLE!

Baba dizisinde Kaderlerini değiştirecek uçak kazasının ardından Ödemiş'ten İstanbul'a gelen Saruhanlı ailesinin yaşadıkları anlatılıyor. Baba, her Salı saat 20.00'da Show Tv'de.

BABA 3. BÖLÜM FULL İZLE (PUHU TV)

Baba dizisinde aile değerlerine bağlı otoriter bir baba olan Emin Saruhanlı, yakın akrabalarından birinin kaybı sonucunda hatırı sayılır bir servetin tek varisi olduğunu öğrenir. Saruhanlı Ailesi, kasabadaki mütevazı hayatlarını geride bırakarak İstanbul'a taşındığında, Emin ailesini bir arada tutmak için zorlu bir mücadelenin içine girer.

BABA 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Show Tv'nin yeni dizisi Baba'nın ekrana gelen 3. bölümünde Emin ve Kadir'in çıktıkları yolculukta geçmişin defterleri tekrar açılır.

Saruhanlı ailesi yeni hayatlarına alışmaya çalışırken, Fazilet köşkteki düzenini kurmaya başlar.

İlhan, Saruhanlı ailesinin fertlerini yakından tanımak için harekete geçer.

Kadir, İstanbul'daki hayatına ilk adımını atar ve kendini bir krizin içinde bulur.

Emin, İstanbul'un hem iyi hem kötü tarafıyla tanışır.

İlhan'ın babasına yaptığı saygısızlığı öğrenen Kadir'in gözü hiçbir şeyi görmez olur.

BABA DİZİSİ OYUNCULARI

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı

Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı

Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam

Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı

Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı

Taner Rumeli - Servet Saruhanlı

Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı

Beril Pozam - Sevil Öztürk

Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü

Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı

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