Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Baba, 3. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı, etkileyici hikayesiyle ekrana gelen Baba 3. bölümde Kadir, İstanbul'daki hayatına ilk adımını atar ve kendini bir krizin içinde bulur. Kadir, bu düzene nasıl ayak uyduracak? PuhuTv ve Show Tv üzerinden Baba 3. bölüm full izleme bağlantıları haberimizde yer alıyor.
Show Tv'nin yeni dizisi Baba'nın ekrana gelen 3. bölümünde Emin ve Kadir'in çıktıkları yolculukta geçmişin defterleri tekrar açılır.
Saruhanlı ailesi yeni hayatlarına alışmaya çalışırken, Fazilet köşkteki düzenini kurmaya başlar.
İlhan, Saruhanlı ailesinin fertlerini yakından tanımak için harekete geçer.
Kadir, İstanbul'daki hayatına ilk adımını atar ve kendini bir krizin içinde bulur.
Emin, İstanbul'un hem iyi hem kötü tarafıyla tanışır.
İlhan'ın babasına yaptığı saygısızlığı öğrenen Kadir'in gözü hiçbir şeyi görmez olur.
BABA DİZİSİ OYUNCULARI
Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı
Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı
Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı
Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam
Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı
Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı
Taner Rumeli - Servet Saruhanlı
Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı
Beril Pozam - Sevil Öztürk
Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü
Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı