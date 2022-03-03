3 Mart 2022 Perşembe 23:57 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 23:57

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, 22. bölümüyle TRT1'de ekrana geldi. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener ve Yetkin Dikinciler'in yer aldığı Barbaroslar'ın 22. bölümünde; Oruç Reis ve Antuan, Gabriel ve adamları tarafından esir alınmıştı. Oruç ve Antuan'ın başına neler gelecek? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 22. bölümü tek parça halinde izlemek isteyenler için Barbaroslar son bölüm full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor.

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi Barbaroslar, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor. İşte Barbaroslar 22. bölüm full izleme bağlantısı ve son bölüm özeti.

Başrollerinde; Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Melis Babadağ, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi her Perşembe TRT 1'de.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 22. BÖLÜM ÖZETİ

TRT 1 ekranlarının dev projesi Barbaroslar'ın 22. bölümü yayınlandı.

ES Film imzalı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosu Mustafa Burak Doğu tarafından kaleme alınan, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin son bölümünde Levitha Adası'na yapılan saldırıya son anda yetişerek Gabriel'in filosunu ele geçirmeyi başaran Oruç Reis, Mesih Paşa'nın tüm uyarılarına rağmen donanmayı teslim etmemişti.

Savunmasını Osmanlı karşısında yapmak için Gelibolu'da düzenlenecek toplantıya gitmeyi kabul eden Oruç Reis ve Antuan, gemiye bindiklerinde Gabriel ve adamları tarafından esir alınmıştı.

Gabriel'in köle yapacağını söylediği Oruç ve Antuan'ın başına neler gelecektir?

Kurduğu planla Oruç'un yakalanmasını sağlayan Şahbaz, Kelemez'deki boşluktan nasıl faydalanacaktır?

Heyecanla izdivaçlarının gerçekleşmesini bekleyen Isabel, Oruç'un kaybolması ardından ne yapacaktır?

Venedik filolarının yerini değiştirmek için açık denizde harekete geçen Hızır, Piri Reis ve leventler, Pablo ve adamlarının ok yağmurları altında mahsur kalmıştı. Hızır, Piri Reis ve leventlerini bu ateş çemberinden kim kurtaracaktır?

Hızır, Oruç ve Antuan'ı kurtarmak için nasıl bir yol izleyecektir?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 22. bölümde Kelemez'deki vazifesinin elinden alınmasına içerleyen İlyas ile Oruç'un arası açılmaya yüz tutmuştu. Her fırsatta İlyas'ı Oruç Reis'e karşı kışkırtmaya çalışan Mesih Paşa İlyas'ı kendine nasıl çekecektir?

Mesih Paşa'dan imtiyazla Kelemez'e gelen Firuze, Hüma ve ailesinden intikamını nasıl alacaktır?

Şahsenem, hayatını kurtaran Hızır'dan çok etkilenmişti. Bu durum karşında Meryem'in tutumu ne olacaktır?