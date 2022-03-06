6 Mart 2022 Pazar 20:45 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 20:45

Yargı 23. bölüm izleyicisiyle buluştu. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı 23. bölümde Aylin'in beklediği DNA raporu çıkar. Rapora kendisi bakmakta korkunca Ceylin'den ister. Sonuç herkesi şoke eder; özellikle de, Zümrüt'ü.. Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Yargı 23. son bölüm izleme linki haberimizde. Yargı 23. bölümü full izlemek için haberimizdeki bağlantılara tıklamanız yeterli.

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatıldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi 23. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Yargı'nın geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Ceylin, kendisine gelen flash diskte Engin'in videosuyla şoke olmuştu. Yeni bölümde ise Ilgaz, Ceylin'in videoyu saklamasına rağmen izler. Peki bu video sonrasında Ilgaz ve Ceylin arasında neler yaşanacak? İşte Yargı 23. bölüm özeti.

YARGI 23. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı, 23. bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi.

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı, çok izlenen dizisi "Yargı" yeni bölümü ile ekrana geldi. Senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin'in oturduğu Yargı'nın yeni bölümünün konusu ise şöyle;

Henüz duruşmanın gerginliğini yeni atlatmış Ceylin için Engin'den gelen video şok etkisi yaratmıştır.

ENGIN'IN GÖNDERDIĞI VIDEO ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR!

Ceylin, Engin'in videosunu izledikten sonra büyük şok yaşar. Bu durumu Ilgaz'dan saklamak istese de, sonunda açığa çıkar.

Ilgaz, Eren ile birlikte videoyu izler. Bu olayın sonu nereye varacak bir bilinmez olunca, Ceylin ne yapacağını kara kara düşünür.

ILGAZ SAVCILIĞA DÖNME KARARI ALIYOR!

Yekta, oğlu Engin Tilmen'i öldürme suçundan göz altına alınır. Pars, onun tutuklu yargılanması için büyük mücadele verir, fakat, karşısında oyunu dürüst oynamayan birisi vardır.

Ceylin ise Yekta'ya olan öfkesini Ilgaz'a kusuyor ve onu kardeşinin ölümünden de sorumlu tutarak hüküm giymesini istediğini söylüyor!

Yargılanma sürecini belki de kökünden değiştirecek yeni bilgiler ve sürpriz gelişmeler ışığında Ilgaz, Ceylin'i savunmaya ilk günkü inancıyla devam edebilecek midir?

YEKTA, CEZAEVINDE ZOR ZAMANLAR GEÇIRIYOR

Açtığı savaş sonucunda mağlup durumuna düşen Yekta Tilmen daha önce hayatında hiç karşılaşmadığı bir durumla mücadele eder.

Ancak daha iyi günlerin gelmesine olan inancıyla savaşını hız kesmeden devam ettiren Yekta'yı hiç ummadığı bir gelişme beklemektedir.

Uzun süredir Engin'in davasıyla uğraşan Pars'ı adliyede yepyeni bir vaka beklemektedir. Herkesi derinden etkileyecek bu vaka üzerinden özellikle Derya'yla ikisi için beklenmedik gelişmeler yaşanacaktır.

Şimdiye kadar her girdikleri zor durumdan birlikte çıkmayı başaran Ilgaz ve Ceylin ikilisini zor günler beklemektedir.

Bu iki farklı ruh bir yandan her koşulda birlikte kalmayı sağlamaya çalışırlarken, birdenbire kendilerini zorlu bir dönüm noktasında bulacaklardır.

Diğer yandan Aylin'in beklediği DNA raporu çıkar.

Rapora kendisi bakmakta korkunca Ceylin'den ister. Sonuç herkesi şoke eder; özellikle de, Zümrüt'ü..