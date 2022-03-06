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Dizi

Teşkilat 37. bölüm full izle! Teşkilat 37. son bölüm izle!

Teşkilat 37. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat son bölümüne Türkiye'nin itibarı için oldukça önem arz eden operasyon damga vurdu. Teşkilat 37.bölümde Ekip, Yıldırım'ın planı dahilinde Türkiye'ye sokulması planlanan kimyasalın izini sürmeye başlar. Ceren'i bekleyen büyük sürpriz ne? Teşkilat 37. bölüm full izleme linki tek parça halinde haberimizde yer alıyor.

6 Mart 2022 Pazar 23:46 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 23:46
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Teşkilat 37. bölüm izleyenleri aksiyon dolu sahnelerle karşıladı. Türk istihbaratına dair gelişmelerin konu alındığı Teşkilat dizisinin 37. bölümünde Yıldırım, Şirket tarafında topun ağzında olduğunu anlayınca Türkiye'yi yapayalnız bir konuma getirecek yeni planını devreye sokar. Ekip, Yıldırım'a engel olabilecek mi? Teşkilat 37. bölümü izleyemeyenler için Teşkilat son bölüm izleme linki haberimizde.

TEŞKİLAT 37. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA (YOUTUBE)

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat, ekrana gelen son bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat, her pazar TRT1'de...

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Teşkilat 37. bölümde Ekip, aldıkları yeni istihbaratla 'Uyuyanlar'dan birinin peşine düşer. Ancak hedeflerine ulaşabilmeleri için aşmaları gereken önemli bir engel vardır.

Ele geçirmeye çalıştıkları kripto Türkiye'ye yapılması muhtemel saldırılar için oldukça önemlidir.

Diğer yanda şirket, Yıldırım'ın 6. bölgedeki faaliyetlerinden memnun olmadığını açıkça dile getirir.

Yıldırım, Şirket tarafında topun ağzında olduğunu anlayınca Türkiye'yi yapayalnız bir konuma getirecek yeni planını devreye sokar.

Teşkilat son bölümde ekip yakaladığı bir ipucu sayesinde Yıldırım'ın planı dahilinde Türkiye'ye sokulması planlanan kimyasalın izini sürmeye başlar.

Yapılacak operasyon Türkiye'nin itibarı için oldukça önem arz ederken Yıldırım tarafından işe dahil edilen Ceren'i büyük bir sürpriz beklemektedir.

Teşkilat'ın yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Başrollerinde ise Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Tuncer Salman, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Nil Günal, Feray Darıcı, Bülent Bilgiç, Hilal Öztunca, Lara Domaç ve Hakan Boyav ve Yavuz Bingöl yer alıyor.

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