7 Mart 2022 Pazartesi 10:15 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 10:15

6 Mart reyting sonuçları açıklandı. Pazar akşamı televizyonlarda Kim Milyoner Olmak İster?, İbo Show, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Survivor All Star, Mahkum, Yargı, Teşkilat izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 6 Mart 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 6 Mart reyting sıralaması

6 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

6 Mart 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Yargı, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü ise Teşkilat aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Survivor All Staryer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada ise Teşkilat yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 TESKILAT TRT 1

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 SHOW ANA HABER SHOW TV

6 YARGI (OZET) KANAL D

7 SURVIVOR EKSTRA TV8

8 TESKILAT (OZET) TRT 1

9 HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) SHOW TV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D

2 TESKILAT TRT 1

3 SURVIVOR ALL STAR TV8

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 YARGI (OZET) KANAL D

6 SURVIVOR EKSTRA TV8

7 TESKILAT (OZET) TRT 1

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) SHOW TV

10 HABER ONU SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 TESKILAT TRT 1

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 SURVIVOR EKSTRA TV8

6 YARGI (OZET) KANAL D

7 TESKILAT (OZET) TRT 1

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) SHOW TV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

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