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Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 4. Bölüm full izle! Hacı Bayram Veli dizisi 4. bölüm izle!

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisi 4. bölümüyle TRT1'de izleyici karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümüne Molla Numan sürgün cezasına çarptırılmıştır. Numan da aklanma planları kurar. Şeyh Murat ve ekibi Numan'ı bulabilecek mi? Hacı Bayram Veli dizisi 4. bölümünü izlemek için haberimizdeki bağlantıya tıklayın. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 4. Bölüm full izle!

4 Mart 2022 Cuma 23:44 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 23:44
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Hacı Bayram Veli dizisi 4. Bölümüyle izleyenleriyle buluştu. Molla Rüstem ve Şeyh Murat rahat bir nefes aldık derken, sürgüne giden Numan'ın arabasının tufanda devrildiği haberini alırlar. Kadılık bu durumda ne yapacak? İslam tarihi ve Türk tarihine ışık tutan dizi Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 4. Bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Hacı Bayram Veli dizisi 4. bölüm izle!

AŞKIN YOLCULUĞU: HACI BAYRAM-I VELİ 4. BÖLÜM İZLE!

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli , Anadolu'da İslamiyet'in filizlenmesinde büyük emeği olan Hacı Bayram-ı Veli'nin "bildim, buldum, oldum" düsturunu işleyerek, onun tasavvuf dünyasını ekranlara taşıyor.

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 4. bölümüyle TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Peki yeni bölümde neler yaşandı? İşte Hacı Bayram-ı Veli dizisinin 4. bölümünde yaşananlar...

HACI BAYRAM-I VELI AŞKIN YOLCULUĞU 4. BÖLÜM ÖZET

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 4. bölümde Molla Numan sürgün cezasına çarptırılmıştır.

Molla Rüstem ve Şeyh Murat rahat bir nefes aldık derken, sürgüne giden Numan'ın arabasının tufanda devrildiği haberini alırlar.

Bunun üzerine tahkikat başlatan kadılık her yeri didik didik aramaktadır. Abdal Murat, Molla Numan'i katara bindirip Somuncu Baba'nın fırınına getirir.

Somuncu Baba'nın fırınında Ayşe, Numan'ı görür. Somuncu Baba, Ayşe hatun ve Molla Numan'ı Ankara'dan kaçırır. Sonrasında Mevlüt Bey konağına gelen Numan, konakta saklanmaya başlar.

Tüm bu olaylar olurken Numan da aklanma planları kurar.

Diğer tarafta Şeyh Murat ve ekibi ise Numan'ın izini sürer..

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