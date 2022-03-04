4 Mart 2022 Cuma 20:37 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 20:37

Aziz, 16. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'de ekrana gelen Aziz 16. bölümünde Aziz, Efnan'dan uzak durması için Pierre'i uyarırken, "Can damarına basılmış bir Türk'ün öfkesini görmek istemezsiniz!" sözleriyle mesajını net bir şekilde veriyor. Peki bu savaşın kazananı kim olacak? Aziz 16. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Aziz 16. bölüm full izle Youtube!

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, heyecan dolu yeni bölümüyle bu hafta da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Aziz 16. bölümde Galip Payidar'ın Aziz'e babasının öldüğü geceye dair detayları anlatması ise izleyenleri heyecanlandırdı.

AZİZ 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, Cuma akşamı reyting listelerine damga vurmaya devam ediyor.

Aziz 16. Bölümde Aziz'in açıkça Pierre'e gözdağı verdiği sahnede ikili arasındaki savaş kızışıyor.

Aziz, Efnan'dan uzak durması için Pierre'i uyarırken, "Can damarına basılmış bir Türk'ün öfkesini görmek istemezsiniz!" sözleriyle mesajını net bir şekilde veriyor. Peki bu savaşın kazananı kim olacak? Aziz mi, yoksa Pierre mi?

Aziz 16. Bölümde Efnan'ın gelinliğini denediği anlarda gözyaşlarını tutamadığı anlarda heyecan giderek yükseldi.

Aziz, Mustafa Kemal Paşa'nın meclis kurulması halinde kendisinin milletvekili adayı olmasını uygun gördüğünü öğreniyor.

Pierre, Efnan'ın Andre'nin öldüğü gece orada olduğunu ve birini koruduğunu açıkça söylerken, Efnan büyük bir korku yaşıyor.

Adem ile Dilruba arasında artan gerilim ise dikkat çekiyor. Pierre'den Aziz'i korumak isteyen Efnan'ın "Fedakarlık sırası bende..." sözleri üzerine vereceği karar büyük bir merakla bekleniyor.

Aziz Pierre'i yok etmek için son sürat hareket ederken Fransızlar şehirde baskılarını arttırırlar.

Bu baskılara boyun eğmeyen Aziz oldukça tehlikeli bir oyunun içine girer. Adem, Dilruba ve Aziz'in geçmişini sindirmekte zorlanırken şehre bir yabancı gelir. Bu yabancıyla yolu kesişen Adem'de değişim rüzgarları esmeye başlar.

Bu sırada Andre cinayeti, Efnan'ı giderek köşeye sıkıştırır. Aziz'in kendisini kurtarmak için yapacaklarından korkan Efnan, zor da olsa bir karar vermiştir. Efnan artık Aziz'i, kendi kaderinin tutsaklığından azat edecektir...