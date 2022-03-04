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Dizi

Kaderimin Oyunu 11. Bölüm izle! Kaderimin Oyunu 11. bölüm izle Puhu Tv!

Kaderimin Oyunu 11. bölümüyle izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın yer aldığı dizinin son bölümünde Cemal, Helin'in bunca yıl kendisinden sakladığı büyük bir sırrı öğrenir. Bu sırrın açığa çıkması, Asiye ve Cemal arasında tüm dengeleri değiştirirken, sonuç büyük bir felakete dönüşecektir. Kaderimin Oyunu 11. Bölüm izlemek için Puhu Tv ve Star Tv bağlantıları haberimizde yer alıyor.

4 Mart 2022 Cuma 21:01 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 21:01
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Kaderimin Oyunu, 11. bölümüyle Star Tv'de izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde; Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu'nun 11. bölümde Helin'e gelen sürpriz teklif, Cemal'i Asiye'den ve çocuklarından ayırmanın eşiğine getirir. Kaderimin Oyunu 11. bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Kaderimin Oyunu 11. bölüm izle Puhu Tv!

KADERİMİN OYUNU 11. BÖLÜM İZLE SON BÖLÜM!

Başrollerinde; Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu, izleyenleri ekran başına kilitledi. Bir aile dramına değinilen dizinin Yapımcılığını Nazlı Heptürk, Yapımını ise NGM Medya üstleniyor.

KADERİMİN OYUNU 11. BÖLÜM İZLE PUHU TV!

Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın yer aldığı dizide genç yaşında iki çocuğuyla kocası tarafından terk edilen Asiye'nin hayat mücadelesi seyirciye aktarılıyor.

KADERİMİN OYUNU 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kaderimin Oyunu 11. bölümde Helin'e gelen sürpriz teklif, Cemal'i Asiye'den ve çocuklarından ayırmanın eşiğine getirir.

Mahir'in gelecekle ilgili kurduğu plan, Asiye'de beklediği heyecanı yaratmazken, bu durum Mahir'in kendi hayatıyla ilgili bazı kararlar almasına sebep olur.

Cemal, Helin'in bunca yıl kendisinden sakladığı büyük bir sırrı öğrenir. Bu sırrın açığa çıkması, Asiye ve Cemal arasında tüm dengeleri değiştirirken, sonuç büyük bir felakete dönüşecektir.

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu Kaderimin Oyunu dizisinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor.

KADERİMİN OYUNU DİZİSİNİN OYUNCULARI

Öykü Karayel (Asiye), Akın Akınözü (Cemal), Sarp Apak (Mahir), Meriç Aral (Helin), Esra Dermancıoğlu (Zahide), Müfit Kayacan (Harun), Ülkü Duru (Nedret), Kaan Çakır (Raci), Iraz Akçam (Nergis), Yıldırım Özcan (Uğur), Yeşim Gül (Emine) Onur Bilge (Fikret), Ayça Koptur (Gülsüm)

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