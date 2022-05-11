Destan 23. Bölüm fragmanı, dizinin Salı akşamı ekrana gelen bölümünün ardından heyecanla beklenmeye başlandı. Dizinin son bölümünde yaşananlar nefes kesti. Balamir'in ölümü son bölüme damga vurdu. Peki Destan 23. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan 23. yeni bölümde neler yaşanacak? İşte son bölümde yaşananlar...

DESTAN 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği Destan dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

DESTAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Destan'ın son bölümünde Gök Hanlığının kervanlarına yapılan saldırılar üzerine pusu kuran Akkız, baskını yapanların Balamir ve Çolpan olduğunu öğrenmiş, Balamir'in Alpleri tarafından etrafı sarılmıştı.

Sıkışmış olan Akkız, bu çemberden çıkıp, Balamir ve Çolpan'ı Alpagu Han'a teslim eder.

GERÇEKLERİN ÜZERİNDEKİ KARANLIKLAR AYDINLANIYOR

Alaca'nın bir çaşıt olduğunu öğrenen Batuga, Alaca'yı öldürecek mi? Yoksa Ulu Ece'nin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için Alpagu Han'a mı teslim edecek? Öte yandan öz anası bildiği Alaca'nın bir çaşıt olduğunu öğrenen Akkız'ın tepkisi ne olacaktır?

Mei Jin, Ulu Ece'yi Alpagu Han ile karşı karşıya bırakmıştı. Ulu Ece içine düştüğü açmazdan kurtulmak ve canını kurtarmak için ne yapacaktır? Kaya kendisini kurtarmak için Ulu Ece'yi ele verecek mi?

KAYA GÖK HANLIĞI TAHTINA OTURUYOR

Temur tarafından oba baskınını ve Tutkun'u öldürttüğünü itiraf etmesi için yaralanan Kaya, acımaz İtbarakların dönüşüyle nefes alırken düşman üzerine giden Alpagu Han'ın yerine, Gök Tahtına oturur. İtbarakların yenilgiye uğratılması halinde okların kendisine döneceğini bilen Kaya kendini kurtarmak için ne tür hamleler yapacaktır?

OĞUZ KAĞAN'IN DÜŞMANLARI GERİ DÖNÜYOR

Saray entrikalarıyla çalkalanan Gök Hanlığı, üzerine gelmekte olan büyük tehlikeden habersizdir. Kadim çağlarda Oğuz Kağan'ın soyunu tükettiği İtbaraklar, asırlar sonra Türklerden intikamlarını almak için tekrar gün yüzüne çıkmıştır. Alpagu Han, Gök Hanlığını; başlarında acımasız Obar'ın olduğu İtbaraklardan koruyabilecek midir?

DESTANSI AŞK

Yeni ve korkunç bir düşmanla karşı karşıya gelen Alpagu Han, Akkız'a kendisi dönene kadar Gök Orda şehri ve sarayın güvenliği görevini vermiştir. Akkız'ı bu büyük görevde bekleyen tehlikeler nelerdir? Acımasız İtbaraklar, Akkız ve Batuga arasındaki aşkı da tehlikeye sokar. Alpagu Han'ın aldığı kararla Akkız ve Batuga'nın destansı aşkı yeniden sınanacaktır.

DESTAN KADROSUNA ÜÇ YENİ OYUNCU DAHİL OLDU!

Görkemli prodüksiyonu ve soluk kesen hikayesiyle seyircisini ekran başına kilitleyen 'Destan' kadrosuna üç yeni isim daha eklendi. 22'nci bölümde Engin Benli; Obar, Özgür Koç; Barsuk ve Umut Temizaş ise Kamaz karakteriyle 'Destan' dizisi oyuncu kadrosuna dahil oluyor.

Oyuncular:

Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Deniz Barut (Ulu Ece), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir Beg), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk Beg), İpek Karapınar (Çolpan Hatun), Burak Tozkoparan (Temur Tegin), Burak Berkay Akgül (Kaya Tegin), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Buse Meral (Sırma), Ecem Sena Bayır (Günseli Hatun), Esra Kılıç (Mei Jin), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Osman Albayrak (Vargı Beg), Alper Düzen (Danış Ata), Meltem Pamirtan (Yibek Kadın), Evren Erler (Çalayır)