Engin Benli, Atv ekranlarında yayınlanan Destan dizisine dahil oldu. Destan dizisinin Obar'ı Engin Benli, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Yaman Korkmaz rolünü üstlendi. Ünli oyuncu birçok tiyatro ve sinema filminde de oynadı. Peki Destan dizisinin Obar'ı Engin Benli kimdir? Engin Benli hangi dizilerde oynadı? İşte deyalar...

ENGİN BENLİ DESTAN KADROSUNA DAHİL OLDU!

Engin Benli seyircisini ekran başına kilitleyen 'Destan' kadrosuna katıldı. Engin Benli; Obar karakteriyle 'Destan' dizisi oyuncu kadrosuna dahil oldu.

ENGİN BENLİ KİMDİR?

Engin Benli 1970 yılında İzmir'de doğdu, ilk öğretimini burada tamamladı. Lise eğitimini endüstri meslek lisesinde torna tesviye bölümünde tamamlayan Benli, gençlik yıllarında fabrika işçiliği, pazarcılık, mankenlik ve pazarlamacılık gibi birçok işte çalıştı.

Engin Benli; Futbol, boks, tekvando, kung fu, eskrim gibi birçok spor dalıyla uğraştı. Göztepe'de lisanslı basketbol oyunculuğu yaptı.

Tiyatroya ilkokul yıllarında ilgi duyan Benli'nin profesyonel yaşama adımı üniversite ile oldu.

Annesinin İzmir Devlet Tiyatrosu müdürüne ulaşmasının ardından konservatuvar sınavlarına İzmir'de hazırlandı ve sınavları kazanarak Eskişehir'e gitti. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında 1995 yılında tamamladı.

Profesyonel tiyatro hayatına Ankara Devlet Tiyatrosunda oyuncu olarak başladı. Ardından 1995-1997 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosunda stajyer sanatçı olarak görev yaptı.

Kurulduğu yıl olan 1997 yılında girdiği İzmit Şehir Tiyatrosunda 20 yıldan uzun süredir oyuncu olarak yer aldı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra çeşitli sinema ve televizyon çalışmaları da yapmaya başladı.

ENGİN BENLİ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Engin Benli 2010-2013 yılları arasında yayınlanan Kanıt adlı dizideki Başkomiser Orhan rolü ile geniş kitlelerce tanındı.

Daha sonra Poyraz Karayel adlı dizide Zafer karakterini, Göç Zamanı dizisinde ise Artem Midyat karakterini canlandırdı.

2019'da Diriliş Ertuğrul dizisinin 134. bölümünde Alıncak karakteriyle diziye dâhil oldu.

2020 yılında ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Yaman Korkmaz rolüyle katıldı.