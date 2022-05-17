İSTANBUL 26°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2022 Salı / 16 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,8877
  • EURO
    16,7061
  • ALTIN
    932.925
  • BIST100
    2406.02
  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • Destan dizisinin Obar'ı Engin Benli kimdir? Engin Benli hangi dizilerde oynadı?
Dizi

Destan dizisinin Obar'ı Engin Benli kimdir? Engin Benli hangi dizilerde oynadı?

Engin Benli Destan dizinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Engin Benli, Kanıt adlı dizideki Başkomiser Orhan rolü ile geniş kitlelerce tanındı. Peki Destan dizisinin Obar'ı Engin Benli kimdir? Engin Benli hangi dizilerde oynadı? İşte oyuncu hakkında merak edilenler.

17 Mayıs 2022 Salı 11:55 - Güncelleme:
ABONE OL

Engin Benli, Atv ekranlarında yayınlanan Destan dizisine dahil oldu. Destan dizisinin Obar'ı Engin Benli, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Yaman Korkmaz rolünü üstlendi. Ünli oyuncu birçok tiyatro ve sinema filminde de oynadı. Peki Destan dizisinin Obar'ı Engin Benli kimdir? Engin Benli hangi dizilerde oynadı? İşte deyalar...

ENGİN BENLİ DESTAN KADROSUNA DAHİL OLDU!

Engin Benli seyircisini ekran başına kilitleyen 'Destan' kadrosuna katıldı. Engin Benli; Obar karakteriyle 'Destan' dizisi oyuncu kadrosuna dahil oldu.

ENGİN BENLİ KİMDİR?

Engin Benli 1970 yılında İzmir'de doğdu, ilk öğretimini burada tamamladı. Lise eğitimini endüstri meslek lisesinde torna tesviye bölümünde tamamlayan Benli, gençlik yıllarında fabrika işçiliği, pazarcılık, mankenlik ve pazarlamacılık gibi birçok işte çalıştı.

Engin Benli; Futbol, boks, tekvando, kung fu, eskrim gibi birçok spor dalıyla uğraştı. Göztepe'de lisanslı basketbol oyunculuğu yaptı.

Tiyatroya ilkokul yıllarında ilgi duyan Benli'nin profesyonel yaşama adımı üniversite ile oldu.

Annesinin İzmir Devlet Tiyatrosu müdürüne ulaşmasının ardından konservatuvar sınavlarına İzmir'de hazırlandı ve sınavları kazanarak Eskişehir'e gitti. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında 1995 yılında tamamladı.

Profesyonel tiyatro hayatına Ankara Devlet Tiyatrosunda oyuncu olarak başladı. Ardından 1995-1997 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosunda stajyer sanatçı olarak görev yaptı.

Kurulduğu yıl olan 1997 yılında girdiği İzmit Şehir Tiyatrosunda 20 yıldan uzun süredir oyuncu olarak yer aldı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra çeşitli sinema ve televizyon çalışmaları da yapmaya başladı.

ENGİN BENLİ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Engin Benli 2010-2013 yılları arasında yayınlanan Kanıt adlı dizideki Başkomiser Orhan rolü ile geniş kitlelerce tanındı.

Daha sonra Poyraz Karayel adlı dizide Zafer karakterini, Göç Zamanı dizisinde ise Artem Midyat karakterini canlandırdı.

2019'da Diriliş Ertuğrul dizisinin 134. bölümünde Alıncak karakteriyle diziye dâhil oldu.

2020 yılında ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Yaman Korkmaz rolüyle katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.