6 Şubat 2022 Pazar 12:21 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 12:21

Destan dizisinde Mei Jin karakterini canlandıran Esra Kılıç, daha önce İçerde dizisinde Fulya rolüne hayat vermiştir. Atv ekranlarında yayınlanan diziyi takip edenler "Destan Mei Jin kimdir? Destan'ın Mei Jin'i Esra Kılıç aslen nereli, Türk mü?" sorularına cevap arıyor. İşte Esra Kılıç'ın hayatı ve daha önce oynadığı diziler...

DESTAN MEİ JİN KİMDİR?

Destan dizisinde Mei Jin, Çin İmparatoru'nun kızı ve Temur'un karısıdır. Çin İmparatoru'nun danışmanı Tiazu'nun, Gök Hanlığı'nı içten fethetmek için yetiştirdiği Çinli prenses.

DESTAN ESRA KILIÇ KİMDİR, NERELİ?

Esra Kılıç 1991 yılında İstanbul'da doğmuş Türk oyuncudur. Saint Benoit Fransız Lisesi' nde lise öğrenimini tamamladı. Mutfak Sanatlari Akademisi 'nde Profesyonel Aşçılık Eğitimi aldı. Sonrasında Beykent Üniversitesi GSF Oyunculuk bölümünden 2016 senesinde mezun oldu.

Oyunculuğa ilgisi küçük yaşlarından itibaren başladı. Lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldıktan hemen sonra Uygun Adım Aşk adlı dizide Canan karakterini canlandırdı. Esra Kılıç, Liseden mezun olduktan sonra Beykent Üniversitesi GSF Oyunculuk bölümünü yüzde 100 burslu kazandı.

Esra Kılıç, oyunculuk eğitimi devam ederken Çalıkuşu dizisinde Nadide karakterini canlandırdı.

2015 senesinde Ortaoyuncular 2015 , Pera'daki Hayalet tiyatro oyununda Ahenk rolünde oynayan Esra Kılıç, 2016 senesinde mezun oldu.

Esra Kılıç 2017'de Türkiye'nin en çok izlenen ve konuşulan dizilerinden biri olan İçerde'de Fulya karakterini canlandırdı

Esra Kılıç, 2020 Mart ayı itibarıyla Payitaht Abdülhamid dizisinde Diana karakterini canlandırmmıştır.

Oyuncu şimdi Atv'nin Destan dizisinde Mei Jin karakterine hayat veriyor.

Destan dizisinin Ulu Ece'si Deniz Barut kimdir, kaç yaşında?