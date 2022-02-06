6 Şubat 2022 Pazar 11:46 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 11:46

Deniz Barut kimdir? Destan dizisinde Ulu Ece'yi canlandıran Deniz Barut hakkında araştırmalar hız kazandı. Dizideki başarılı oyunculuğuyla izleyenlerin merakını cezbeden Deniz Barut daha önce Kara Para Aşk, Anneler ve Kızları, Lale Devri, Avlu, Poyraz Karayel: Küresel Sermaye gibi yapımlarda da yer aldı. Peki Destan Ulu Ece kimdir? Destan dizisinin Ulu Ece'si Deniz Barut kimdir, kaç yaşında? İşte oyuncunun biyografisi

DESTAN ULU ECE KİMDİR?



Alpagu Han'ın eşi, Batuga'nın baba bir ağabeylerinin anası. Sadece Türk Hanı'nın eşi değil aynı zamanda Rus Vareg Kinezi'nin kızı.

DENİZ BARUT KİMDİR?

1983 yılında Denizli'de doğan Deniz Barut, ilk ve orta öğrenimini Denizli'de tamamlamıştır. İlkokulda başladığı voleybol nedeniyle lise öğrenimini İzmir'de tamamlayan Deniz Barut, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Video bölümünden mezun olmuştur.

Çektiği fotoğraflarla karma sergilerde yer alan Barut, 1997'de düzenlenen Elite Model Look yarışmasında 2. olmuştur. 2000 yılında profesyonel olarak oynadığı voleybolu bırakıp İstanbul'a gelen Deniz Barut, Can Gürzap'ın kurucusu olduğu Dialog'ta diksiyon eğitimi almıştır.

Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'nda aldığı oyunculuk eğitiminin ardından Antony Vincent Bova, Merve Taşkan gibi isimlerle oyunculuk üzerine çalışan güzel oyuncu, bir süre Star TV'de kamera arkası ve önünde çalışmıştır.

Haber, spor, canlı yayın ve life style programları sunuculuğu yapan Deniz Barut, oyunculuk kariyeri boyunca; 'Kaybolan Yıllar', 'Anneler ile Kızları', 'Elde Var Hayat', 'Lale Devri', 'Kara Para Aşk', 'Son Çıkış', 'Hayatımın Aşkı', 'Avlu', 'Sol Yanım' dizilerinde, 'Sesinde Aşk Var', 'Baba Parası' yapımlarında rol almıştır.

2005 yılında ilk görüşte aşık olduğunu söylediği yönetmen Şafak Bakkalbaşıoğlu ile evlenen ancak 2019 yılında boşanan Deniz Barut'un bu evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu vardır.Güzel oyuncu şimdilerde ATV'e ekranlarında yayınlanmakta olan 'Destan' adlı dizi ile izleyici karşısına çıkmıştır.

Balık burcu olan Deniz Barut, 1.75 metre uzunlukta ve 54 kilogram ağırlıktadır.

DENİZ BARUT'UN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER:

2002 Dadı

2006-2007 Kaybolan Yıllar

2010 Elde Var Hayat - Yüksel

2012 Anneler ile Kızları - Çağla

2012-2014 Lale Devri

2014-2015 Kara Para Aşk

2015 Son Çıkış - Nilüfer Aktepe

2016 Hayatımın Aşkı - Eylem

2017 Poyraz Karayel: Küresel Sermaye

2018 Nezih Bir Film

2018-2019 Avlu -Melis Ersoy

2019 Hekimoğlu

2019 Sesinde Aşk Var

2020 Baba Parası

2020-2021 Sol Yanım

2021- Destan