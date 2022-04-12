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Dizi

Destan Sırma kimdir, gerçek adı ne? Destan dizisinin Sırma'sı Buse Meral kimdir, kaç yaşında?

Destan dizisinde Sırma karakterine hayat veren Buse Meral hakkında araştırmalar hız kazandı. Atv ekranlarının sevilen dizisi Destan'da Akkız'ın en yakın arkadaşı olan Sırma, Dağ Hanlığı'nın güçlü ve yiğit kızlarından biridir. Peki Destan dizisinin Sırma'sı Buse Meral kimdir, kaç yaşında? Buse Meral hangi dizilerde oynadı? İşte Buse Meral'in biyografisi

12 Nisan 2022 Salı 15:03 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 15:03
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Destan Sırma kimdir, gerçek adı ne? soruları, diziyi takip edenler tarafından araştırılıyor. Atv ekranlarının sevilen dizisi Destan'ın oyuncularından Sırma'nın kim olduğu merak uyandırdı. Destan dizisinde Sırma karakterine Buse Meral hayat veriyor. Prki Destan dizisinin Sırma'sı Buse Meral kimdir, kaç yaşında? İşte Buse Meral hakkında merak edilenler...

DESTAN SIRMA KİMDİR?

Dağ Hanlığı'nın güçlü kızlarından biri. Akkız'ın en yakın dostu. Yüreği ile hareket eden kahraman bir kadındır.

BUSE MERAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Buse Meral, 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Mareşal Fevzi Çakmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu olan Buse Meral, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2018 yılında yayınlanan Ege'nin Hamsisi dizisinde canlandırdığı Derya Çınar karakteri ile yaşayan Buse Meral, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde rol almıştır.

Buse Meral, şimdilerde Destan'da Sırma karakterini canlandırmaktadır.

Buse Meral, 1.67 metre boyunda, 51 kilo ve Aslan burcudur.

BUSE MERAL HANGI DIZILERDE OYNADI?

2018-Ege'nin Hamsisi (Derya Çınar)

2018 – 2019 Elimi Bırakma (Damla)

2018 - Gülperi (Begüm)

2019 - Tek Yürek (Serenay)

2020 – 2021 Uyanış: Büyük Selçuklu (Mahmelek)

2017 – 2019 Bizim Hikaye (Pelin)

Destan (TV Dizisi 2021)

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