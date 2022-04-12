Destan Tutkun kimdir, gerçek adı ne? Sorusunun yanıt, diziyi takip eden izleyiciler tarafından merak ediliyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Destan, her Salı izleyenlerinin karşısına çıkıyor. Destan dizisinde "Tutkun" karakterine hayat veren Elif Doğan, pek çok dizi ve filmde rol almıştır. Destan dizisinin Tutkun'u Elif Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte oyuncunun biyografisi...

DESTAN TUTKUN KİMDİR?

Destan'da Tutkun karakterini genç oyuncu Elif Doğan canalandırmaktadır.

Tutkun; Dağ Hanlığı'nın Gök Hanlığı'nı yıkmak için yetiştirilmiş kızı. Güzel, kararlı, hırslı, adanmış bir Dağlıdır. Elif Doğan'ın hayatı izleyenler tarafından merak ediliyor. Destan dizisi Tutkun kimdir, gerçek adı ne? Elif Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Elif Doğan'ın hayatı ve daha önce rol aldığı yapımlar.

ELİF DOĞAN KİMDİR?

Elif Doğan 27 yaşında Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Elif Doğan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümünde öğrenim görmektedir.

Elif Doğan aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümün'de okumaktadır.

Oyuncu olamaya genç yaşta karar veren Elif Doğan, 2016 yılında Show TV'de yayınlanan Aşk Laftan Anlamaz dizisi ile ilk kez kamera karşısına geçti.

Televizyon kariyeri aynı yıl içinde Star TV'de yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde Zeynep karakteri ile devam etti.

2017-2018 yılında Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde Hale karakterini canlandıran Elif Doğan, 2018 yılında Show TV'de yayınlanan ve ilgiyle seyredilen Darısı Başımıza dizisinde Öykü karakterine hayat vermiştir.

Ayrıca 2020 yılında Atv'de yayınlanan Gençliğim Eyvah adlı dizide Azra karakteri ile izleyicilerinin karşısına çıkmıştır.

2021 yılında BluTV'de yayınlanan Aynen Aynen isimli dijital dizide Simge karakterine hayat verdi.

ELİF DOĞAN'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2016 Aşk Laftan Anlamaz

2016 Kayıp İnci İnci

2016–2017 Hayat Bazen Tatlıdır

2017–2019 Çukur

2018 Darısı Başımıza

2019 Zengin ve Yoksul

2020 Gençliğim Eyvah

2021- Destan

Destan Sırma kimdir, gerçek adı ne?