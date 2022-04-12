Destan, 19. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Atv'nin sevilen dizisi Destan'ın 19. bölümünde Batuga'nın öldürülmek üzereyken kaybolması Akkız'ı yıkar. Ölü mü diri mi bilmezler. Akkız'ın son çare olarak yardım istediği Alpagu Han, Batuga'nın bulunması halinde Akkız'a saraya dönmelerini teklif eder. Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Destan 19. bölüm izleme sayfası ve yeni bölümde yaşananlar haberimizde. Destan 19. Bölüm izle full hd tek parça!

DESTAN 19. BÖLÜM FULL İZLE!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

DESTAN 19. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (YOUTUBE)

Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinde Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı Akkız'la babasının sarayında ezilen Gök Tegini çolak Batuga'nın hikayesi anlatılıyor.

DESTAN 19. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Destan dizisinin ekrana gelen son bölümünde Akkız'ın "İnsan yazgısını yenmek isterse önce ona katlanmayı bilmeli!" sözü damga vurdu.

Destan 19. bölümde Batuga ölümle burun burunayken kaybolmuştur.

Akkız, Alpagu Han'dan yok olan obasının ve Kün Ata'nın hesabını sorar ama Alpagu Han'ın hiçbir şeyden haberi yoktur. Akkız, Alpagu Han'a inanacak mı?

TEMUR TUTKUN'UN ACISIYLA YÜZLEŞIYOR!

Akkız anasını kurtarıp geldiğinde Batuga'yı bulamaz. Batuga ve Tutkun'u aramaya koyulurlar ve Tutkun'un ölü bedenine ulaşırlar. Temur yaşadığı büyük acıyla nasıl yüzleşecek?

ULU ECE'NIN YENI HAMLESI NE OLACAK?

Bütün ormanı arayan Akkız ve arkadaşları yine de Batuga'ya ulaşamazlar. Akkız, Gök Saray'a gidip Alpagu Han'dan yardım ister! Alpagu Han ve Akkız'ın güç birliği yüzünden köşeye sıkışan Ulu Ece'nin hamlesi ne olacak?

BALAMIR VE ÇOLPAN HAN UYANIYORLAR

Alpagu Han tarafından ağır yaralanan Balamir ve Çolpan Han iyileşerek, uyanırlar ve kendilerine gelirler.

Alpagu Han'ın baskınından sağ kurtulan Balamir, Çolpan'ı öcüne ortak etmeye çalışır ama karşısında Saltuk'u bulur. Bu sefer Çolpan'ın tarafı ne olacak?

ALPAGU HAN'DAN AKKIZ'A ŞAŞIRTAN TEKLIF!

Han olmakla baba olmak arasında kalan Alpagu Han bir karar verir ve Akkız'a bir teklifte bulunur! Akkız'ın çok şaşırdığı bu teklife yanıtı ne olacak?

BATUGA SAĞ MI YOKSA ÖLDÜ MÜ?

Akkız Batuga'nın yokluğunda nefes almakta, ayakta durmakta zorlanır.

Güçlerini birleştiren Akkız ve Alpagu Han'ın bütün aramalarına rağmen bulunamayan Batuga sağ mı yoksa öldü mü? Uğradığı saldırı sonrası Batuga'yı kim ve neden kaçırdı?

Destan dizisinin Tutkun'u Elif Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Destan Sırma kimdir, gerçek adı ne?