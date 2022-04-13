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Medya

12 Nisan 2022 Salı reyting sonuçları: Camdaki Kız, Destan, Baba reyting sıralaması

12 Nisan reyting sonuçları açıklandı. Salı akşamı televizyonlarda Survivor All Star, Baba, Üç Kız Kardeş, Destan, Survivor All Star, Organize İşler, Masumlar Apartmanı ve Evlilik Hakkında Her Şey izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 12 Nisan 2022 reyting sonuçları

13 Nisan 2022 Çarşamba 10:13 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 10:13
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12 Nisan 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Salı akşamı Show Tv'de Baba, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Star'da Organize İşler, FOX Tv'de Evlilik Hakkında Her Şey, Tv8'de Survivor All Star, Atv'de Destan, TRT1'de Masumlar Apartmanı izleyici karşısına çıktı. Peki Salı reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 12 Nisan 2022 reyting sonuçları

Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 12 Nisan reyting sıralaması

12 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Nisan 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, ikinciliği Üç Kız Kardeş, üçüncülüğü Destan aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

Üç Kız Kardeş 8.bölüm full izle!

Destan 19. Bölüm izle tek parça!

Baba dizisi 9. bölüm izle tek parça!

Evlilik Hakkında Her Şey 27.bölüm izle!

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