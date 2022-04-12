Üç Kız Kardeş 8. Bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Sevilen dizinin yeni bölümünde Mine ve Nihat'ı hastanede birlikte gören Somer, Bebeğin kendinden olup olmadığını sorgular ve Mine ile olan ilişkisini bitirir. Aşk acısı çeken Somer, her an yanında olan Türkan'a haksızlık yaptığını düşünür ve duygularını anlatır. Peki Üç Kız Kardeş dizisinin 8. Bölümünde neler yaşanacak? Üç Kız Kardeş 8. Bölümü full izleme sayfasına haberimizdeki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Üç Kız Kardeş dizisi 8. bölüm izle (tek parça)

ÜÇ KIZ KARDEŞ 8. BÖLÜM İZLE

Üç Kız Kardeş, 8. bölümüyle izleyici karşısına geçti. Her hafta Salı akşamı Kanal D'de seyirci karşısına çıkan dizi, Türkan, Dönüş ve Derya kardeşlerin hikayelerini ekrana taşıyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ 8. BÖLÜM FULL İZLE (YOUTUBE)

Başrollerinde; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever ve Tayfun Eraslan'ın yer aldığı Üç Kız Kardeş, yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımı Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümü ile ekrana geldi.

Türkan, Somer'in yanında olmaya onun keyfini yerine getirmeye çalışır.

SOMER, TÜRKAN'A HAKSIZLIK ETTIĞINI ITIRAF EDIYOR!

Üç Kız Kardeş'in 8. bölümünde; Türkan, Somer'in en zor anlarında yanında olarak kararlılığını kanıtlar. Somer, Türkan'a haksızlık yaptığını düşünür ve Türkan'a duygularını anlatır.

Mine ve Nihat'ı hastane odasında birlikte gören Somer'in kafası karışır. Bebeğin kendinden olup olmadığını sorgulamaya başlar.

Mine her ne kadar onu ikna etmeye çalışsa da bu ilişki Somer için tamamen bitmiştir. Aşk acısı çeker.

Kocasının zeytinlik meselesi yüzünden moral bozukluğu yaşadığını düşünen Türkan, Somer'in yanında olmaya onun keyfini yerine getirmeye çalışır. Birbirlerine iyi gelmektedirler.

Türkan bu süreçte her ne kadar Somer için bir yara bandına dönüşse de Kormanların villasında alışık olmadığımız türden manzaraların ortaya çıkmasına da neden olur.

Türkan sadece Somer'e değil, ailenin kalan tüm fertlerine de iyi gelmektedir.

Türkan, hem Somer'in hem Rüçhan'ın kalbini yumuşatmayı başarıyor!

Rüçhan ilk defa yemek yapmaya girişiyor, ortalık şenleniyor.

DERYA VE DÖNÜŞ ARASINDAKI BUZLAR ERIYOR!

3 Kız Kardeş dizisinin 8. bölümünde Dönüş ve Derya ise her şeye rağmen kardeş olduklarını hatırlayıp birbirlerine sarılır.

SADIK YENI BIR KARAR VERIYOR!

Türkan ve Somer yakınlaşmaya devam ederken diğer taraftan Rüçhan, Mine ile karşı karşıya gelir. Sadık ise endişelerini Nesrin'e açıklar.

Öte yandan Nihat'ın bizzat Rüçhan Hanım tarafından Ayvalık'a getirildiğini ve zeytinlik karşılığında Somer'le aşklarının pazarlık konusu edildiğini öğrenen Mine, Somer'e tüm gerçeği açıkladığı bir mektup yazar. Ancak mektup, Türkan'ın eline geçer...