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Dizi

Kara Tahta 3 bölüm izle Youtube! Kara Tahta 3 bölüm full izle!

Kara Tahta 3. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. TRT1'de ekrana gelen dizinin yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal üstlenirken senaryosunu Erkan Birgören kaleme alıyor. Kara Tahta 3. bölümde Bekir, hain planlarını harekete geçirir. Irmak, Atlas'ın başına gelenlerden habersiz halde, kendisini istemeye gelen Bekir'e cevabını verir. Kara Tahta 3. bölüm izleme linki tek parça olarak haberimizde yer alıyor. Kara Tahta 3 bölüm izle Youtube!

13 Nisan 2022 Çarşamba 23:42 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 23:42
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Kara Tahta, 3. bölümüyle TRT1'de izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde; Furkan Andıç, Miray Daner, Cengiz Bozkurt ve Çiçek Dilligil'in yer aldığı dizide Atlas ve Irmak'ın yarım kalmış hikayesi ekrana geliyor. Kara Tahta 3. bölümde; Atlas, Bekir'in kendisine saldırması için tuttuğu öğrenciyi affeder. Bekir'in yeni planı ne olacak? Kara Tahta dizisinin 3. bölümünü izlemek için Youtube bağlantısına haberimizden ulaşabilirsiniz. Kara Tahta 3 bölüm full izle!

KARA TAHTA 3. BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Bir öğretmenin geçmişinde yaşadıklarıyla mücadele etmesini konu alan Kara Tahta dizisinin Başrollerinde; Furkan Andıç, Miray Daner, Cengiz Bozkurt ve Çiçek Dilligil gibi birbirinden ünlü isimlerin yer alıyor.

KARA TAHTA 3.BÖLÜM ÖZET

"Yolları çatallanan bahçede birbirini arayan Atlas ve Irmak..."

Atlas'ın sığındığı öğretmenlik limanı, Bekir'in hain planlarıyla yıkılmayacak kadar güçlüdür.

Irmak, Atlas'ın başına gelenlerden habersiz halde, kendisini istemeye gelen Bekir'e cevabını verir.

Hikmet'in Atlas'ı kurtarmaya giderken Arif'e babalığını hatırlatması ise baba oğul arasındaki derin mesafede nasıl bir rol oynayacaktır?

Irmak, Atlas'ın sessizliği karşısında öfkesini gizleyemez ve aklıyla kalbini susturmak için elinden geleni yapar.

Atlas'ın seneler önce yolladığı mektuplara neden cevap vermediğini sorması ise eski defterlerin bir kez daha açılmasına sebep olur.

Memleketine dönen beklenmedik misafir de Arif cephesinde eski defterleri aralar.

Bekir, Irmak'ın gönlünde kendisine yer olmadığını çok iyi bildiği halde pes etmez. Irmak ve Atlas arasındaki uçuruma sebep olan Bekir'in yanında artık müttefikleri de vardır.

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