13 Nisan 2022 Çarşamba reyting sonuçları: Kara Tahta, Sadakatsiz, Kuruluş Osman reyting sıralaması

13 Nisan 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Çarşamba akşamı Kanal D'de Sadakatsiz, FOX Tv'de Eski Köye Yeni Adet (Yerli Sinema), Tv8'de Annenin Sırrıdır Çocuk, Star'da İbo Show, Atv'de Kuruluş Osman, TRT1'de Kara Tahta ve Show Tv'de Oğlum dizisi izleyici karşısına çıktı. Peki Çarşamba reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 13 Nisan 2022 reyting sonuçları

Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 13 Nisan reyting sıralaması

13 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

13 Nisan 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Kuruluş Osman (Özet), üçüncülüğü Sadakatsiz aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Sadakatsiz yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

3 SADAKATSIZ KANAL D

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 ESRA EROL'DA ATV

6 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

7 PROF. DR. NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 OGLUM SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

5 KARA TAHTA TRT 1

6 OGLUM SHOW TV

7 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

8 KARA TAHTA (OZET) TRT 1

9 RAMAZAN SEVINCI TRT 1

10 ESRA EROL'DA ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 SADAKATSIZ KANAL D

4 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

5 KARA TAHTA TRT 1

6 ESRA EROL'DA ATV

7 OGLUM SHOW TV

8 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

9 ANNENIN SIRRIDIR COCUK TV8

10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

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