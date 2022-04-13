Sadakatsiz 56.bölüm izleyici karşısına çıktı. Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz 56. bölümde Volkan Asya'ya Derin'den boşanacağını fakat önce maddi olarak kendini garanti altına almak istediğini söyler. Asya'nın amacı ise Volkan'ı hapse yollamaktır. Volkan, Asya'nın amacını öğrendiğinde ne yapacak? Sadakatsiz 56. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayın.

Sadakatsiz 56. bölümü izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin 56. Bölümünde Asya ve Volkan'ın yakınlaşmasının etkileri büyürken, geçmişten gelen bir tanıdık Derya'yı derinden etkiler! Sadakatsiz 56.bölüm full izle!

SADAKATSİZ 56. BÖLÜM FULL İZLE

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de..

SADAKATSİZ 56. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, her çarşamba akşamı ekrana gelen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a, Melis Sezen ve Berkay Ateş' in eşlik ettiği dizisi Sadakatsiz yeni bölümü ile ekrana geldi.

Dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünün konusu ise şöyle;

Sadakatsiz 56. bölümde; Asya ve Volkan'ın yakınlaşmasının etkileri büyürken, geçmişten gelen bir tanıdık Derya'yı derinden etkiler.

Asya, Volkan'ın boşanmadan önce kendini garanti altına almak için şirkette usulsüzlük yapacağını düşünüp onu hapse göndermeyi planlar.

Gönül, Volkan'ın yaptığı harcamaları kontrol altına almak için önlem alırken, Derin Volkan'ı elinde tutmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır.

Ali için ise hem evde hem de okulda işler istediği gibi gitmemektedir.

Asya'nın yaşamak zorunda kaldığı hangi yüzleşme onu köşeye sıkıştıracaktır?

DERİN, ASYA VE ALİ'NİN KONUŞMALARINI DUYUYOR!

Asya, Volkan'ı hapse göndermek için plan yaparken Ali'ye yakalanır. Asıl sorun ise Derin'dir. Derin gerçekleri öğrenir.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...