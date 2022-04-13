Yargı dizisinin heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yargı 29. Bölüm Fragmanında Ilgaz ve Pars'ı Çınar'ın başında gören Ceylin, hepsini ihbar ediyor. Ceylin, kendisine neden söylemediklerinin hesabını sorarken, Ilgaz kardeşine isyan ediyor. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? Ilgaz ve Ceylin'in ilişkisi ne olacak? İşte Yargı 29. Bölüm Fragmanı

YARGI 29. BÖLÜM FRAGMANI

Yargı 29. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Yargı 29. bölüm fragmanında tüm olanları öğrenen Ceylin büyük şaşkınlığa uğrar. Polisi arar. Ilgaz ise Çınar'a çok kızgındır.

CEYLİN, ÇINAR'I ŞİKAYET EDİYOR!

Ceylin, polisi arayarak hem Çınar'ı hem de ona yardım ettiklerini düşündüğü Pars ve Ilgaz'ı ihbar eder.

Ceylin, kendisine neden söylemediklerinin hesabını sorarken, Ilgaz kardeşine isyan ediyor. Bu olaydan sonra Ceylin ve Ilgaz'ın ilişkisi ne olacak? Her şeye rağmen yola devam etmek mümkün olabilecek midir?

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı yeni bölümüyle Pazar 20.00'da Kanal D'de!

başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı, çok izlenen dizisi Yargı'nın Senaryosunu Sema Ergenekon kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin'in oturuyor.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Ilgaz yakaladığı ipuçları sayesinde tek başına çıktığı yolda nihai gerçeğe ulaşmıştır ve bu gerçek onu kahretmiştir. Üstelik bu gerçeğin tam kalbinde olan Ceylin'in psikolojisi harap haldedir ve düştüğü yerden kalkmak için Ilgaz'a ihtiyacı vardır.

Pars ve Eren ikilisinin gizli yürüttükleri soruşturma gün ışığına çıkmıştır. Ilgaz ile yolları kesiştiğinde tüm parçalar onlar için de usul usul yerine oturmuştur.

Ilgaz çaresizce babasının mektubunu okur. Artık gerçeklerin ayyuka çıkmasına çok az kalmıştır. Bunu Ceylin'e nasıl anlatacağını düşünürken Yekta çoktan uygulamaya geçmiştir.

Ilgaz hayatının en zor konuşmasını yapacaktır. Ilgaz Ceylin'e gerçekleri anlatmak için yeni tuttukları eve gelir.

Ceylin'i ise büyük bir sınav beklemektedir. Yekta, Ceylin'i olay mahalline götürür. Ceylin gerçeği öğrenince çıldırır. Ilgaz'ın kardeşine yardım ettiğini düşünür.