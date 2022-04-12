Baba dizisi, 9. bölümüyle Show Tv'de ekrana geldi. Başrollerinde Haluk Bilginer, Haluk Bilginer, Ayda Aksel, Tolga Sarıtaş, Hakan Kurtaş ve Özge Yağız'ın yer aldığı Baba dizisinin 9. bölümünde İlhan'ın Büşra'ya evlenme teklif ettiği sırada Emin'in gelmesi izleyenleri şoke ediyor. Büşra İlhan'a ne cevap verecek? Kızı ile İlhan'ı bir arada gören Emin ne tepki verecek? Baba dizisi 9. Bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar... Baba 9. Bölüm full izle!

BABA 9. BÖLÜM FULL İZLE!

Baba 9. Bölümde Baba 9. Bölümde karakolda Servet ve İlhan'ın karşı karşıya geldiği sahnede gerilim dolu dakikalar yaşandı. Polisler İlhan'a onu inşaattan iten kişinin Servet olup olmadığını sorarken, İlhan'ın vereceği yanıt merakla bekleniyor.

BABA DİZİSİ 9. BÖLÜM İZLE (PUHUTV)

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Baba yeni bölümüyle Salı 20.00'de Show TV'de!

BABA 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Baba 9. bölümde Büşra ve Servet'in yaptıklarının öğrenilmesi aile içi tartışmaları alevlendirir.

Kadir aileyi bir arada tutmaya çalışırken, Emin zor durumdaki başka bir aileyle ilgilenir.

Dışlandığına inanan Servet'in sürpriz hamlesi holdingde de kardeşleri karşı karşıya getirir.

Tedavisi süren İlhan ve onu yalnız bırakmayan Büşra giderek daha fazla yakınlaşır.

Hamileliğinde sıkıntılar yaşadığı için Uğur'u köşke getiren Yaşar, Servet'in öğrendiği yeni bilgilerle zor duruma düşer.

Kadir fabrikalardan birinde çıkan kriz yüzünden Elif'le karşı karşıya gelir.

İlhan'la gelecek hayalleri kuran Büşra ise hiç beklemediği birinin ziyaretiyle alt üst olur.

Baba 9. Bölümde Saruhanlı ailesi, Servet'in İlhan'ı inşaattan aşağıya ittiğini öğreniyor.

Fazilet'in Servet'e tepkisi sert olurken, ailesinde üst üste yaşanan depremler karşısında Kadir ne yapacağını bilemiyor.

İlhan'ın Büşra'ya evlenme teklif ettiği sırada Emin'in gelmesi izleyenleri şoke ediyor. Büşra İlhan'a ne cevap verecek?

Kızı ile İlhan'ı bir arada gören Emin ne tepki verecek?

Baba 9. Bölümde Kadir ve Elif'in Ornaz Holding'de karşı karşıya geliyor. Elif'in lehine yapılan oylamada Büşra ve Servet'in el kaldırarak Kadir'e inat oy vermeleri dikkat çekiyor.

Servet'in bu hamlesine Yaşar sert tepki gösterirken, Büşra ve Kadir yüzleşiyor. Büşra'nın, "En azından orada beni seven biri var" sözleri Kadir'i şoke ediyor.

Büşra ile İlhan giderek birbirine yakınlaşırken, Ahmet'in tehditkar konuşması Büşra'yı köşeye sıkıştırıyor.

Servet'in Emin'e "Tek sana kendimi sevdiremedim be baba..." sözleri yüreklere dokunurken, polislerin Servet'i götürdüğü anlar ise herkesi şoke ediyor.